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Пока вы не уснули: Россию начали лишать активов за рубежом 

Сергей Василенок 1 час назад

Путин обратился к мусульманам РФ

Президент России Владимир Путин обратился с просьбой к мусульманам в преддверии празднования Ураза-Байрам

Украина заявила о намерении победить Россию

Россия должна быть привлечена к ответственности «за все нарушения международного права». Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Должно быть стыдно": Мишустин обратился к чиновникам

Тем, кто по часам рассчитывает выплаты врачам, лечащим пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, должно быть стыдно.

Российский КВН-щик резко ответил, чей Крым

Капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко отказался говорить о Крыме с украинским блогером Сергеем Ивановым и выступил против конфликтов россиян и украинцев.

Китай решил "заплатить" за коронавирус

Китай начнет выплаты пострадавшим от коронавируса странам Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит два миллиарда долларов странам, наиболее пострадавшим от нового коронавируса.

Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

Зарплата российских солдат и сержантов-контрактников в Сирии составляет до 200 тысяч рублей в месяц.

Украина арестовала российское судно

Печерский районный суд Киева повторно арестовал российское судно по делу о нелегальной добыче песка, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Миллионы китайцев пострадали от новой вспышки коронавируса

Власти китайской провинции Цзилинь ввели жесткий карантин после выявления 34 случаев заражения коронавирусом в регионе.

Российские активы арестовали за рубежом

Акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование принадлежащих России брендов Stolichnaya и Moskovskaya.

Россиянам уменьшат пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии россиян может быть снижен в 2021 году.
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В мире , Видео , Си Цзиньпин , Дмитрий Кулеба , Сергей Иванов , Сергей Писаренко , Владимир Путин , МИД , ЮКОС , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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