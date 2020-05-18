Пока вы не уснули: Россию начали лишать активов за рубежом 

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Путин обратился к мусульманам РФ

Украина заявила о намерении победить Россию

"Должно быть стыдно": Мишустин обратился к чиновникам

Тем, кто по часам рассчитывает выплаты врачам, лечащим пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, должно быть стыдно.

Российский КВН-щик резко ответил, чей Крым

Китай решил "заплатить" за коронавирус

Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

Украина арестовала российское судно

Печерский районный суд Киева повторно арестовал российское судно по делу о нелегальной добыче песка, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Миллионы китайцев пострадали от новой вспышки коронавируса

Власти китайской провинции Цзилинь ввели жесткий карантин после выявления 34 случаев заражения коронавирусом в регионе.

Российские активы арестовали за рубежом