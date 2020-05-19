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Мать Саакашвили устроила скандал с полицейскими 

Мария Иванова 20 минут назад
Мать Саакашвили устроила скандал
Фото: РИА Новости
Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания повздорила с полицейским в аэропорту Тбилиси. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на собственного корреспондента в грузинской столице.
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По данным издания, Аласания прилетела из Киева и должна была отправиться на двухнедельный карантин. В аэропорту она сказала, что у нее поднялось давление, и отказалась садиться в автобус, который должен был отвезти ее в Кахетию на изоляцию.
Полицейский потребовал от женщины сесть в автобус, но она, как утверждает «Взгляд», позвонила сыну и попросила поговорить с сотрудником. Однако полицейский брать трубку отказался.
По данным издания, Саакашвили пригрозил, что знает имя этого полицейского.
Позже к матери экс-президента вызвали врачей. Ее отправили на карантин в одну из гостиниц Тбилиси.
Как писал «Рамблер», Саакашвили, которому ранее вернули украинское гражданство, живет в Киеве. В мае 2020 года стало известно, что Саакашвили возглавит украинский исполнительный комитет реформ. После этого Грузия отозвала для консультаций своего посла в Киеве.
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В мире , Михаил Саакашвили , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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