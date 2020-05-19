Мать Саакашвили устроила скандал

По данным издания, Аласания прилетела из Киева и должна была отправиться на двухнедельный карантин. В аэропорту она сказала, что у нее поднялось давление, и отказалась садиться в автобус, который должен был отвезти ее в Кахетию на изоляцию.

Полицейский потребовал от женщины сесть в автобус, но она, как утверждает «Взгляд», позвонила сыну и попросила поговорить с сотрудником. Однако полицейский брать трубку отказался.

По данным издания, Саакашвили пригрозил, что знает имя этого полицейского.

Позже к матери экс-президента вызвали врачей. Ее отправили на карантин в одну из гостиниц Тбилиси.

Как писал «Рамблер», Саакашвили, которому ранее вернули украинское гражданство, живет в Киеве. В мае 2020 года стало известно, что Саакашвили возглавит украинский исполнительный комитет реформ. После этого Грузия отозвала для консультаций своего посла в Киеве.