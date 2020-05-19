В ФРГ умерли более восьми тысяч пациентов с COVID-19

Число жертв нового типа коронавируса в Германии превысило 8 тысяч, заразились более 175 тысяч человек, сообщает институт Роберта Коха , который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По его данным, за последние сутки в ФРГ скончались 72 пациента с коронавирусом, таким образом, число летальных исходов в стране достигло 8007.

Количество случаев заражения COVID-19 с начала эпидемии в Германии составляет 175 210, за последние 24 часа зафиксировали 513 новых заражений. По информации института, более 155 тысяч заразившихся в ФРГ выздоровели.