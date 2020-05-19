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В Германии умерли более восьми тысяч пациентов с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
В ФРГ умерли более восьми тысяч пациентов с COVID-19
Фото: РИА Новости
Число жертв нового типа коронавируса в Германии превысило 8 тысяч, заразились более 175 тысяч человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
По его данным, за последние сутки в ФРГ скончались 72 пациента с коронавирусом, таким образом, число летальных исходов в стране достигло 8007.
Количество случаев заражения COVID-19 с начала эпидемии в Германии составляет 175 210, за последние 24 часа зафиксировали 513 новых заражений. По информации института, более 155 тысяч заразившихся в ФРГ выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
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В мире , Роберт Кох , Минздрав РФ , ВОЗ , Германия
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