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МВФ выделил Армении $280 млн на борьбу с COVID-19 

Мир24 и ещё 3 1 час назад
МВФ выделил Армении $280 млн на борьбу с COVID-19
Фото: Mir24.tv / Чегляева Мария
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) выделит Армении $280 млн на борьбу с коронавирусом.
«Решение исполнительного совета МВФ предусматривает немедленное выделение Армении 280 миллионов долларов США», — цитирует ТАСС заявление фонда.
В Фонде пояснили, что финансовая помощь позволит властям предотвратить краткосрочные риски и создать решения для срочных социальных и экономических проблем, вызванных пандемией COVID-19.
Ранее МВФ объявил о выделении Таджикистану $189,5 млн и Грузии — $200 млн
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В мире , COVID-19 , Международный валютный фонд , ИТАР-ТАСС , Армения
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