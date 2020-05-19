МВФ выделил Армении $280 млн на борьбу с COVID-19 

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«Решение исполнительного совета МВФ предусматривает немедленное выделение Армении 280 миллионов долларов США», — цитирует ТАСС заявление фонда.

В Фонде пояснили, что финансовая помощь позволит властям предотвратить краткосрочные риски и создать решения для срочных социальных и экономических проблем, вызванных пандемией COVID-19.

Ранее МВФ объявил о выделении Таджикистану $189,5 млн и Грузии — $200 млн