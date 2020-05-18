На Украине готовятся к «возвращению Крыма»

Украины Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что чиновники подготовили стратегию «деоккупации» Крымского полуострова, то есть его «возвращения» в состав Украины. По его словам, эта стратегия рассчитана на долгое время и предполагает контроль за санкционным давлением на Россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разработал так называемую стратегию «деоккупации» Крымского полуострова.

«Передо мной на столе лежит документ, который подготовили по моему поручению эксперты политического директората МИД. Это документ стратегического характера под условным названием «Стратегия деоккупации Крыма», — отметил он в интервью РБК Украина.

По словам главы ведомства, это не окончательный вариант. После изучения документ будет доработан. «После того, как мы его доработаем с учетом моих замечаний, мы проведем более широкие консультации и с другими органами власти, и с внешними экспертами, и с общественностью», — отметил Кулеба.

В то же время он признал, что пока «нет ответа на вопрос, каким должен быть окончательный формат этого документа». «Должен ли он остаться документом МИД, и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО [Совет национальной безопасности и обороны Украины]? Посмотрим» — сказал украинский министр.

Украинский чиновник также отметил, что стратегия подразумевает «игру вдолгую», то есть постоянный контроль за режимами санкционного давления и готовность государственных институтов принять Крым обратно, «когда этот момент наступит».

Об этом документе Кулеба говорил еще в начале мая. Он отметил, что Киев проводит разработку концепции «возвращения» Крыма под свой контроль. Глава МИД Украины тогда отметил, что с этой целью власти намерены решить «несколько задач», однако не сказал, какие именно.

В феврале 2014 года на Украине прошел государственный переворот, который привел к тому, что власти Крымского полуострова решили провести референдум по вопросу присоединения территории к России. В голосовании приняли участие более 80% жителей, которые имели право голоса. За переход под юрисдикцию России высказались более 90% из них.

В конце марта 2014 года российский президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, после чего документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Россия неоднократно указывала, что плебисцит прошел в соответствии с международным правом, однако его итоги не устроили ряд европейских стран, Украину и США. Буквально сразу в отношении России были наложены санкции.

До сих пор украинские власти хотят «вернуть» регион. Во время вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский в качестве одной из своих целей, которую он собирается достичь, назвал «возвращение» Крыма. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что полуостров сам «выскользнет из рук России» и станет украинским.

По мнению российского сенатора Сергея Цекова, стратегия, о которой рассказал Кулеба, никогда не будет воплощена в жизнь.

«Мы же понимаем, что это несерьезно, что документ предназначен для внутреннего потребления и, возможно, для стран, которые активно поддерживали госпереворот на Украине и конфликт на юго-востоке страны. Вообще говорить о том, что какой-то там документ поможет Киеву вернуть Крым, — это смешно. Крым вернулся домой, когда свыше 90% его жителей проголосовали на референдуме за выход из состава Украины и воссоединение с Россией», — сказал парламентарий ФАН.

«Да, этот временщик Кулеба пытается показать украинцам, мечтающим вернуть Крым, что хоть что-то в этом направлении делается. Но я уверен, что он сам не верит в свои небылицы. И если чисто гипотетически представить, что Крым вернулся на Украину, — хотя, конечно, все понимают, что это никогда не произойдет, — что в Киеве думают делать с людьми, проголосовавшими на референдуме за воссоединение с Россией? Это же почти все жители полуострова», — напомнил Цеков. По его мнению, власти Украины сами виноваты в том, что желание крымчан стать россиянами исполнилось.