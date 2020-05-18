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Германия поблагодарила Билла Гейтса за борьбу с пандемией 

News.ru 39 минут назад
В Германии оценили влияние Билла Гейтса на пандемию
Фото: Reuters
Официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что немецкие власти высоко оценивают вклад благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтсов в борьбу с пандемией COVID-19 и другими болезнями.
Деммер прокомментировала конспирологические теории о намерении Билла Гейтса чипировать и подчинить население планеты под предлогом борьбы с коронавирусной инфекцией. Фонд Гейтсов в 2018-2019 годах оказался крупнейшим спонсором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обеспечив около 10% бюджета организации.
Вокруг этого есть масса выдуманных историй, которые лишают людей уверенности. Билл и Мелинда в течение 20 лет поддерживают борьбу с бедностью и системы здравоохранения в развивающихся странах. <…> Правительство ФРГ ценит работу фонда, — цитирует ТАСС представителя немецких властей.
Как писал NEWS.ru, в начале мая оскароносный режиссёр Никита Михалков выпустил телепередачу о связи фонда Гейтсов с пандемией и планами порабощения человечества. Руководство канала «Россия 24» сняло с эфира повторы программы Михалкова, после чего автор обвинил СМИ в попытке скрыть правду.
Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин призвал миллиардера Билла Гейтса доказать непричастность к возникновению пандемии коронавируса и опровергнуть намерение чипировать население Земли, но позже назвал требования шуточными.
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Комментарии 3
В мире , Билл Гейтс , Ульрике Деммер , Дмитрий Ионин , Никита Михалков , Мелинда Гейтс , ВОЗ , Госдума , ИТАР-ТАСС , Германия
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