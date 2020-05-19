Заподозренный в убийстве премьер Лесото ушёл в отставку

В южноафриканском Королевстве Лесото в отставку ушёл 80-летний премьер-министр Томас Табане.

Уход Табане с поста главы кабмина прокладывает путь для разрешения политического кризиса, разразившегося в стране в конце 2019 года, отмечает Reuters. Политик обратился к жителям с экранов ТВ. Он призвал население и руководство Лесото оказать максимальную поддержку его преемнику.

Самого Табане уйти в отставку вынудили подозрения в убийстве бывшей супруги в 2017 году, высказанные правоохранителями. Как считают полицейские, мужчина и его нынешняя жена вступили в сговор с целью расправы. Подозреваемые отрицают причастность к совершению преступления.

Как писал NEWS.ru, место главы правительства может занять нынешний министр финансов Моэкетси Майоро.