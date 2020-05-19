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Заподозренный в убийстве бывшей жены премьер Лесото ушёл в отставку 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Заподозренный в убийстве премьер Лесото ушёл в отставку
Фото: globallookpress.com
В южноафриканском Королевстве Лесото в отставку ушёл 80-летний премьер-министр Томас Табане.
Уход Табане с поста главы кабмина прокладывает путь для разрешения политического кризиса, разразившегося в стране в конце 2019 года, отмечает Reuters. Политик обратился к жителям с экранов ТВ. Он призвал население и руководство Лесото оказать максимальную поддержку его преемнику.
Самого Табане уйти в отставку вынудили подозрения в убийстве бывшей супруги в 2017 году, высказанные правоохранителями. Как считают полицейские, мужчина и его нынешняя жена вступили в сговор с целью расправы. Подозреваемые отрицают причастность к совершению преступления.
Как писал NEWS.ru, место главы правительства может занять нынешний министр финансов Моэкетси Майоро.
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В мире , Reuters , Лесото
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