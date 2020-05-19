Советских солдат в ГДР назвали «оккупантами» на немецком ТВ

Москва и восточный Берлин с середины 1980-х годов поддерживали межнациональную дружбу только на формальном и обезличенном уровне. Солдат Советской армии из дислоцированной в ГДР Западной группы войск (ЗГВ) местные жители якобы называли оккупантами.

Частные контакты между размещенными в ГДР советскими военными и местными жителями никуда не девались, дело доходило даже до свадеб. Однако русские в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих, прежде всего, оккупантами, — говорится в сюжете, показанном немецким телеканалом MDR.

Отмечается, что восточным немцам не нравились манеры военных из СССР, то, что после их учений оставались разбитые дороги. Якобы жёны советских офицеров только и делали, что скупали всё в местных магазинах. Авторы сюжета уверили зрителей, что «дружба» уже закончилась, когда советские военные покидали ГДР.

При этом профессор новейшей истории в Университете Галле-Виттенберг Зильке Сатюков, попавший в кадр, отметил историческую память бывших жителей ГДР. По его словам, она проявляется, в частности во время выборов, когда реакции восточных немцев и западных диаметрально отличаются. В сюжете также отмечается, что за улучшение отношений с Россией выступают как раз-таки бывшие жители ГДР.