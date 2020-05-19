Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Советских солдат в ГДР назвали «оккупантами» на немецком телеканале 

News.ru и ещё 6 2 часа назад
Советских солдат в ГДР назвали «оккупантами» на немецком ТВ
Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press
Москва и восточный Берлин с середины 1980-х годов поддерживали межнациональную дружбу только на формальном и обезличенном уровне. Солдат Советской армии из дислоцированной в ГДР Западной группы войск (ЗГВ) местные жители якобы называли оккупантами.
Частные контакты между размещенными в ГДР советскими военными и местными жителями никуда не девались, дело доходило даже до свадеб. Однако русские в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих, прежде всего, оккупантами, — говорится в сюжете, показанном немецким телеканалом MDR.
Отмечается, что восточным немцам не нравились манеры военных из СССР, то, что после их учений оставались разбитые дороги. Якобы жёны советских офицеров только и делали, что скупали всё в местных магазинах. Авторы сюжета уверили зрителей, что «дружба» уже закончилась, когда советские военные покидали ГДР.
При этом профессор новейшей истории в Университете Галле-Виттенберг Зильке Сатюков, попавший в кадр, отметил историческую память бывших жителей ГДР. По его словам, она проявляется, в частности во время выборов, когда реакции восточных немцев и западных диаметрально отличаются. В сюжете также отмечается, что за улучшение отношений с Россией выступают как раз-таки бывшие жители ГДР.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в канун празднования 75-летия Победы эксперты дискуссионного клуба «Валдай» подготовили доклад, в котором описали эволюцию отношения к этой дате в России и Германии. Актуальность ему придают жаркие споры, развернувшиеся в последние месяцы на мировой арене. Историческая память и историческая правда — те понятия, которые твёрдо закрепились в риторике лидеров стран, затронутых Второй мировой войной, и вывели идеологическое противостояние на новый уровень.
Видео дня. Тодоренко спасает свою репутацию после скандала
News.ru: последние новости
Трамп поставил ВОЗ ультиматум Трамп поставил ВОЗ ультиматум Мексика вновь поставила рекорд по числу заражённых коронавирусом Мексика вновь поставила рекорд по числу заражённых коронавирусом Большинство украинцев положительно оценили год президентства Зеленского Большинство украинцев положительно оценили год президентства Зеленского
Комментарии 1
В мире , Армия , Войска , Санкции , Крым наш , Аннексия , Валдайский клуб , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предсказан катастрофичный уровень смертности от COVID-19
Предсказан катастрофичный уровень смертности от COVID-19 72
«Вернуть прежний пенсионный возраст»: Депутаты задумались
«Вернуть прежний пенсионный возраст»: Депутаты задумались 385
Поклонская объяснила властям Украины, как быть с Крымом
Поклонская объяснила властям Украины, как быть с Крымом 313
Синоптики дали прогноз на июнь
Синоптики дали прогноз на июнь
Токио назвал Южные Курилы «японскими»
Токио назвал Южные Курилы «японскими» 42
Видео
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
01:05
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
В мире
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
01:38
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
Армия
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
01:08
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
Происшествия
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
00:53
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
Происшествия
Появилось видео работы СОБР со стрелком в Москве
Происшествия
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
00:49
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
00:43
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
00:22
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение