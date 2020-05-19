Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦИК Белоруссии обвинил оппозицию в намеренном распространении коронавируса 

ИА Regnum и ещё 9 1 час назад
Оппозицию Белоруссии обвинили в распространении COVID-19
Фото: РИА Новости
Товарищи оппозиционного деятеля Николая Статкевича покушались на заражение сотрудников Центризбиркома Белоруссии коронавирусом. Об этом 19 мая в Минске заявила председатель комиссии Лидия Ермошина.
«Данная группа, которую сформировал из людей с одинаковыми взглядами господин Статкевич, к сожалению, принимала все меры, чтобы ввергнуть в коллапс работу центральной комиссии», — заявила Ермошина на заседании ЦИК.
По словам Ермошиной, в составе «группы Статкевича» была женщина с положительным тестом на коронавирус. Председатель ЦИК отметила: «И ей это известно. Она несколько раз приезжала сюда, более того требовала особые условия, чтобы у нее документы принимали в кабинете. Наверное, хотелось плюнуть в моей приемной».
Как сообщает ИА «Интерфакс-Запад», Ермошина уточнила: после изоляции подавшей заявку из «группы Статкевича», она назвала контактом первого уровня человека, который принимал у нее в ЦИК документы, «чтобы вывести из работоспособного состояния весь аппарат».
«Вот методы работы этой группы. Это непорядочное и подлое поведение», — заявила Ермошина.
Она сравнила работу аппарата ЦИК в период приема документов о регистрации инициативных групп с «работой медицинских работников в чумном бараке».
Напомним, президентская кампания в Белоруссии официально была объявлена 8 мая с назначенным на 9 августа основным днём голосования. Заявки на регистрацию инициативных групп по сбору подписей за выдвижение себя кандидатами в президенты подали 55 человек.
Видео дня. Фейковый депутат решает проблемы родного города
ИА Regnum: последние новости
В Чехии закончился режим чрезвычайного положения В Чехии закончился режим чрезвычайного положения Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри Поклонская высмеяла «агента» Гордона: «Я думала, он серьёзный журналист» Поклонская высмеяла «агента» Гордона: «Я думала, он серьёзный журналист»
Комментарии 1
В мире , СНГ , Ситуация в мире , Лидия Ермошина , Николай Статкевич , Центризбирком России , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса
В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса
Путин аннулировал назначение Белоусова и.о. премьера
Путин аннулировал назначение Белоусова и.о. премьера
Жириновский выступил с неожиданным предложением
Жириновский выступил с неожиданным предложением
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
В Ярославле убили напавшего на мужчину медведя
В Ярославле убили напавшего на мужчину медведя
Видео
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
00:39
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
00:17
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
00:32
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
00:10
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
01:12
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
Происшествия
Опубликовано видео полевого госпиталя в Красноярском крае
01:27
Опубликовано видео полевого госпиталя в Красноярском крае
Армия
Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи
02:07
Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи
Армия
Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток
00:38
Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток
Новости Москвы
Опубликовано видео падения метеорита над Красноярском
00:37
Опубликовано видео падения метеорита над Красноярском
Общество Наука и техника
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
01:05
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение