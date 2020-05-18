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108-летняя старушка победила коронавирус за неделю 

Lenta.ru 1 час назад
108-летняя старушка победила коронавирус за неделю
Фото: John Moore / Getty Images
108-летняя жительница США победила коронавирус за неделю и стала старейшим выздоровевшим пациентом в своем штате. Об этом сообщает People.
Пенсионерка Сильвия Голдшолл (Sylvia Goldscholl) из американского штата Нью-Джерси заразилась коронавирусной инфекцией в доме престарелых. Женщину сразу перевели в местный изолятор, и сотрудники учреждения сообщили о ее болезни племяннице.
Однако уже через несколько дней врачи перезвонили девушке и сказали, что Голдшолл полностью излечилась от вируса.
«Я победила болезнь, потому что была полна решимости выжить», — призналась женщина.
В четверг, 14 мая, губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи (Phil Murphy) лично поздравил Голдшолл с выздоровлением во время ежедневной встречи с журналистами.
«Она показала потрясающую силу духа! Нам всем есть, чему у нее поучиться», — отметил он и пожелал пенсионерке здоровья на долгие годы.
Ранее сообщалось о 99-летнем ветеране Второй мировой войны из Бразилии, который излечился от коронавируса за восемь дней. Болезнь протекала в легкой форме, мужчине не понадобилось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), он мог дышать самостоятельно.
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В мире , США
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