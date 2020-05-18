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Во Франции поймали одного из главных «палачей XX века» 

Мария Иванова 1 час назад
Во Франции поймали одного из главных «палачей XX века»
Фото: ТАСС
Издание Life назвало Фелисьена Кабугу, задержанного во Франции по делу о геноциде в Руанде, одним из главных палачей XX века. За полтора месяца массовых убийств в стране, по разным оценкам, погибло от 500 тысяч до одного миллиона человек.
Как писал «Рамблер», 84-летнего Кабугу отыскали в городе Аньер-сюр-Сен, где он жил под чужим именем. Кабуге вменяют финансирование геноцида народа тутси. Он является одним из главных фигурантов дела в Международном трибунале.
Life отмечает, что Кабуге в течение 26 лет удавалась скрываться неподалеку от Парижа.
В 1994 Кабуга был одним из богатейших бизнесменов Руанды и приближенным президента Жювеналя Хабьяриманы. Гибель главы страны в результате теракта стала поводом к началу геноцида.
Власть в Руанде захватили военные радикалы-хуту. Они обвинили в гибели Хабьяриманы тутси, расправились с их представителями в правительстве и избавились от своих соплеменников, которые не поддерживали убийства.
Кабугу обвиняют в обеспечении боевиков группы «Интерхамве» сотнями тысяч мачете. Life отмечает, что принадлежащая ему радиостанция круглые сутки транслировала призывы к расправе над тутси.
Боевики не щадили детей, загоняли людей в сараи и давили бульдозерами, устраивали массовые изнасилования. Однако тутси удалось сформировать сопротивление и перехватить власть. Организаторам геноцида удалось сбежать, с тех пор они находились в розыске.
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Комментарии
В мире , Руанда , Франция
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