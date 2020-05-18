Число умерших от коронавируса в Финляндии достигло 300 

Финляндии зарегистрировано 33 новых случая коронавируса за сутки, два человека умерли, сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

"Общее количество зарегистрированных случаев: 6 380 (плюс 33)", — говорится в сообщении.

В воскресенье сообщалось о 6347 случаях заболевания.

По предварительным оценкам THL, как минимум 5 тысяч человек выздоровели.

По данным на 14.10 понедельника, 117 человек находились в больнице, из них 34 в реанимации, 300 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом 114 человек были в возрасте 80-89 лет, а 70 человек старше 90 лет.