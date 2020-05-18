Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число умерших от коронавируса в Финляндии достигло 300 

РИА Новости и ещё 2 18 мая 2020
Число умерших от коронавируса в Финляндии достигло 300
Фото: РИА Новости
В Финляндии зарегистрировано 33 новых случая коронавируса за сутки, два человека умерли, сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6 380 (плюс 33)", — говорится в сообщении.
В воскресенье сообщалось о 6347 случаях заболевания.
По предварительным оценкам THL, как минимум 5 тысяч человек выздоровели.
По данным на 14.10 понедельника, 117 человек находились в больнице, из них 34 в реанимации, 300 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом 114 человек были в возрасте 80-89 лет, а 70 человек старше 90 лет.
Видео дня. Фейковый депутат решает городские проблемы
Последние новости
Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big Американское издание рассказало о "морском монстре" из России Американское издание рассказало о "морском монстре" из России Рост распространения коронавируса в России остановился Рост распространения коронавируса в России остановился
В мире , Финляндия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Казахстане идет «атака» на русских
В Казахстане идет «атака» на русских
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса
В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Поклонская разоблачила Гордона
Поклонская разоблачила Гордона
Видео
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео со странным существом в консервах
00:42
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
00:39
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
00:17
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
00:32
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
00:10
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
01:12
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
Происшествия
Трамп нашел виноватых в пандемии
00:57
Трамп нашел виноватых в пандемии
В мире
Япония пошла против решения России
03:55
Япония пошла против решения России
В мире
Вылечившийся от COVID-19 Мишустин обратился к врачам
00:33
Вылечившийся от COVID-19 Мишустин обратился к врачам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение