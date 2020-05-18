Украина арестовала российское судно

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Печерский районный суд Киева повторно арестовал российское судно по делу о нелегальной добыче песка, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины

При этом название не разглашается, но, по данным одесского издания "Думская", речь идет о сухогрузе Seabreeze.

Ранее стало известно, что суд в Одессе снял арест с российского судна, задержанного для возмещения убытков за незаконную разработку полезных ископаемых на 5,2 миллиона долларов, но прокуратура обжаловала это решение.

Как сообщает офис генпрокурора, добыча песка осуществлялась "в заповедных зонах Черного моря" у побережья Крыма. Документы дела передали в департамент по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, офиса генерального прокурора.