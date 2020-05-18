В КНР оценили взаимную помощь стран в борьбе с COVID-19

Си Цзиньпин. Международное сотрудничество и взаимная помощь являются главным оружием против COVID-19, заявил в понедельник председатель КНР

"Необходимо усовершенствовать (глобальную — ред.) систему управления в сфере безопасности общественного здравоохранения, мы должны оперативнее отвечать на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения и создать глобальный и региональные резервные центры с необходимыми для борьбы с эпидемиями товарами", — заявил Си Цзиньпин в ходе 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в режиме видеоконференции.

Китайский лидер подчеркнул необходимость укрепить международное сотрудничество, которое вместе с солидарностью "является самым мощным оружием против вируса".

По его словам, это и есть главный урок, который человечество должно было освоить во время борьбы с прошлыми эпидемиями, такими как Эбола и свиной грипп H1N1.

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