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Си Цзиньпин оценил роль международного сотрудничества в борьбе с COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
В КНР оценили взаимную помощь стран в борьбе с COVID-19
Фото: РИА Новости
Международное сотрудничество и взаимная помощь являются главным оружием против COVID-19, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.
"Необходимо усовершенствовать (глобальную — ред.) систему управления в сфере безопасности общественного здравоохранения, мы должны оперативнее отвечать на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения и создать глобальный и региональные резервные центры с необходимыми для борьбы с эпидемиями товарами", — заявил Си Цзиньпин в ходе 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в режиме видеоконференции.
Китайский лидер подчеркнул необходимость укрепить международное сотрудничество, которое вместе с солидарностью "является самым мощным оружием против вируса".
По его словам, это и есть главный урок, который человечество должно было освоить во время борьбы с прошлыми эпидемиями, такими как Эбола и свиной грипп H1N1.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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В мире , Си Цзиньпин , Китай
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