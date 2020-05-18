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В Британии потерю обоняния и вкуса внесли в список симптомов COVID-19 

РИА Новости 2 часа назад
В Британии обновили список симптомов COVID-19
Фото: РИА Новости
Потеря обоняния и вкуса добавлены в Британии в список симптомов коронавируса, люди, обнаружившие их у себя, должны самоизолироваться, говорится в поступившем РИА Новости заявлении минздрава страны.
"С сегодняшнего дня должны самоизолироваться все те, кто обнаружит у себя такие симптомы, как новый продолжительный кашель, температуру или аносмию. Аносмия — потеря или изменение вашего чувства обоняния. Она может также повлиять на ощущение вкуса, поскольку обоняние и вкус тесно связаны", — говорится в сообщении.
В случае потери обоняния или вкуса кем-либо из членов семьи, вся семья должна самоизолироваться на 14 дней. Тот, у кого симптомы обнаружены, должен оставаться дома, как минимум, в течение семи дней или дольше, если у него имеются еще какие-либо симптомы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Минздрав РФ , РИА Новости
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