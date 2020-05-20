Пандемия коронавируса охватила весь мир, не обойдя стороной непризнанные республики на территории бывшего СССР. Они столкнулись с теми же бедствиями, что и другие страны: угроза жизни и здоровью людей, падение доходов, рост безработицы. При этом борьбу с вирусом осложняют геополитические конфликты. И дело не только в том, что истощенная экономика самопровозглашенных республик не позволяет вводить полноценный карантин и оснащать больницы. Дополнительные проблемы зачастую создают соседи, использующие пандемию в своих политических интересах. Впрочем, бывает и так, что именно недавние враги, забыв о территориальных претензиях, приходят на помощь. О том, как справляются с COVID-19 в ЛНР и ДНР, Абхазии Южной Осетии , Нагорном Карабахе и Приднестровье, — в материале «Ленты.ру».

Проезд закрыт

Первый случай заражения коронавирусом в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) официально подтвердили 30 марта, в Донецкой народной республике (ДНР) — 31 марта. Но еще в середине марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 зараженных в Горловке , которая находится под контролем ДНР.

В связи с этим он предложил запретить жителям ДНР и ЛНР въезд на подконтрольную Киеву территорию, где к тому времени коронавирус был выявлен у троих человек. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что, по данным разведки, коронавирус завезла в Донбасс местная жительница, которая возвращалась из Китая через Москву

Александр Ермоченко / Reuters

Власти ДНР тогда еще отрицали наличие зараженных. В качестве симметричного ответа Донецк Луганск ограничили въезд для жителей подконтрольных Киеву территорий. В итоге пункты пропуска в Донбассе закрылись, в республиках ввели режим повышенной готовности, в том числе самоизоляцию для жителей старше 65 лет. В ЛНР в апреле закрыли на карантин несколько городов, в ДНР собирались объявить режим ЧП, но не объявили.

Уроженка Донецка Ксения, у которой там остались родные, рассказала «Ленте.ру», что образовательные учреждения в городе работают дистанционно. В магазинах и супермаркетах еще в апреле запретили вход без масок и установили санитайзеры. Кафе и рестораны открыты полдня. Во многих аптеках нет масок и перчаток, либо они подорожали. Но в остальном город живет как прежде. По словам Ксении, ее родственница недавно лежала в стационаре на обследовании, обстановка в больнице была обычной. При этом власти особо не афишируют количество заболевших, ежедневных сводок о борьбе с коронавирусом, как в России , нет.

Власти Украины, что неудивительно, убеждали всех, что ситуация на неподконтрольных территориях значительно хуже. Киев сообщал о сотнях больных, о нехватке тестов, о попытках ЛНР и ДНР скрыть факты смерти зараженных, а также о врачах, которых «физически блокируют» вместе с инфицированными в больницах Донецка и Макеевки.

Украинские СМИ передавали, что в Первомайске (ЛНР) врач заразился коронавирусом от санитара и принял 600 пациентов. А в Макеевке заведующая больничным отделением, несмотря на симптомы заражения, ходила на работу и прооперировала 20 пациентов.

Стоит отметить, что позже прокуратура ДНР все-таки возбудила дело о нарушении медиком санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание пациентов, но итоги расследования пока неизвестны.

Одновременно Украина публично обещала Донбассу помощь в борьбе с коронавирусом. Вице-премьер Алексей Резников говорил, что Киев попросит организовать гуманитарные конвои в Донбасс силами Международного комитета Красного Креста (МККК) под эгидой миссии ООН . Однако закрытие пунктов пропуска ограничило движение конвоев, заявил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке — пункта назначения достигли всего два конвоя ООН.

В целом ограничение передвижения обернулось дополнительными трудностями для наиболее уязвимых слоев населения, утверждает представитель ООН. Более 300 тысяч пенсионеров из ЛДНР не могут получать пенсии на подконтрольных Киеву территориях, у десятков тысяч людей возникли трудности с доступом к услугам магазинов, аптек и банкоматов. Всего, по данным Ларке, с 21 марта по конец апреля разрешение пересечь линию соприкосновения получили лишь 325 человек, хотя обычно ежемесячно регистрируется 900 тысяч переходов.

Александр Ермоченко / Reuters

Жители Донецка рассказывали журналистам, что лишились работы или части доходов из-за коронавируса. Пандемия, в частности, ударила по водителям, работникам кафе и рекламной сферы. В сети появилось видео из города Алчевска в ЛНР, на котором жители требуют отменить карантин, поскольку им не на что жить.

О тех же проблемах говорил Сирил Жорена, представитель Красного Креста в Донецке: «Здесь пожилое население — эти люди большую часть своей трудовой жизни работали на Украине, и им приходилось пересекать линию соприкосновения, чтобы получить пенсию на подконтрольной Украине стороне. Теперь переходы закрыты, и многие лишились большей части своих доходов». По словам Жорена, Красный Крест раздает жителям, оставшимся без средств к существованию, продукты и гигиенические средства.

Травля зараженных

Южная Осетия начала закрывать границы еще в марте, к концу месяца ее примеру последовала Абхазия. Были закрыты кафе и рынки, запрещены массовые мероприятия, остановлен общественный транспорт. Информация об ограничениях напугала жителей, которые атаковали магазины и банкоматы. Возникли очереди, в которых риск заражения только повышался.

В Гальском районе ввели комендантский час: местные власти пояснили, что это вызвано участившимися переходами границы с Грузией по реке Ингур. 29 марта уроженка этого района прилетела из Москвы в Сочи и поехала домой на автомобиле. Вечером ей стало плохо, ее переправили на подконтрольную Тбилиси территорию и госпитализировали в городе Зугдиди. В конце апреля министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия сообщил, что пациентка вылечилась от коронавируса, а у ее родственников инфекцию не обнаружили.

В правительстве Грузии еще в середине марта заявили, что готовы помочь с диагностикой и лечением жителям Абхазии и Южной Осетии. Самопровозглашенные республики в ответ обвинили Тбилиси в политических спекуляциях и пиаре. Власти утверждали, что главным источником угрозы коронавируса является Грузия, где первый случай заболевания зафиксировали еще в феврале. Но в итоге предложением все же воспользовались — зараженных из Абхазии отвозили в грузинские больницы в Зугдиди, Поти и Кутаиси.

Томас Тхайцук / РИА Новости

Вероятно, дело в готовности к эпидемии: в апреле врач одной из цхинвальских больниц со скандалом отказался выходить на работу, поскольку медики не были обеспечены масками, перчатками и защитными комбинезонами. Главный реаниматолог республики также сообщал о нехватке специалистов для работы с аппаратами ИВЛ.

Официально первый случай заражения коронавирусом в Абхазии подтвердился 7 апреля: это был житель Гагры, вернувшийся из командировки в Москву. Гагрский район, как и Гальский, закрыли на въезд и ввели там комендантский час. Вскоре во всей Абхазии жителям запретили находиться на улице без необходимости, ввели штрафы за повторное нарушение, а также за распространение фейковой информации от коронавирусе.

Как писали местные СМИ, эпидемия вызвала неоднозначную реакцию в обществе. С одной стороны, сотни людей вызвались помогать пожилым и малообеспеченным гражданам и шить медицинские маски, бизнесмены на свои деньги закупали ИВЛ, лекарства, дезинфицирующие средства и тест-системы. В благотворительность включились абхазские диаспоры за рубежом.

Но одновременно в социальных сетях началась травля заразившихся. Были опубликованы их персональные данные и фотографии, раздавались агрессивные призывы и угрозы. На ситуацию пришлось реагировать властям: уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл призвала абхазов прекратить травлю заболевших соотечественников, а оперативный штаб по защите населения от коронавируса напомнил медикам, что персональные данные пациентов разглашать запрещено.

С конца апреля в Абхазии начали смягчать ограничения: возобновили работу продуктовые рынки и общественный транспорт, отменен комендантский час, открылись парикмахерские и салоны красоты. Жительница Сухуми, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала «Ленте.ру», что в целом карантин смягчается.

Выборы во время пандемии

В Нагорном Карабахе (НКР, Республика Арцах) пандемия совпала с избирательной кампанией. Президентские и парламентские выборы были назначены на 31 марта, к тому времени в республике уже действовали различные ограничения из-за угрозы коронавируса: закрылись образовательные, культурные, общественные учреждения, закрылись въезды.

Кандидатам пришлось отказаться от встреч с населением в закрытых помещениях. Миссия ОБСЕ приостановила мониторинг ситуации в Карабахе, некоторые наблюдатели из Армении отказались ехать на выборы.

Оппозиция в НКР, в том числе пять кандидатов в президенты, требовали ввести чрезвычайное положение и отменить голосование. Однако оно все же состоялось, на участках избирателям выдавали маски и перчатки. В парламент прошли пять партий, но выбрать президента в первом туре не получилось. Лидер гонки, бывший премьер-министр Араик Арутюнян набрал 49,26 процента голосов, а его ближайший оппонент, глава МИД республики Масис Маилян — почти вдвое меньше.

Второй тур назначили на 14 апреля, а за неделю до этой даты в республике появился первый зараженный — сельский житель, вернувшийся из Армении. Маилян призвал сторонников бойкотировать выборы из-за пандемии. При этом, несмотря на угрозу заражения, в Степанакерте прошел митинг с требованием отменить результаты первого тура.

«Кавказский Узел»

В конце концов 12 апреля власти ввели режим ЧС, но выборы не отменили. Президент Бако Саакян пояснил, что это могло привести к конституционному кризису. Выигравший второй тур Арутюнян сказал, что риск заражения в повседневной жизни намного выше. Азербайджан, который считает территорию Нагорного Карабаха оккупированной, заявил, что голосование не имеет правовой силы, не признано международным сообществом и является не более чем игрой.

Сейчас власти утверждают, что погасили все очаги распространения коронавируса. Жительница Степанакерта рассказала «Ленте.ру», что в городе все уже работает в прежнем режиме. По ее словам, границы по-прежнему закрыты, школы и университеты не работают с начала марта, но жители воспринимают ситуацию вокруг коронавируса спокойно.

В блокаде

В Приднестровье еще 31 января объявили о введении превентивных мер против коронавируса, в том числе ограничили въезд для иностранцев, побывавших в Китае и других странах с подтвержденными случаями заражения. В начале февраля местное телевидение сообщало, что в республике «все спокойно».

В середине марта власти ввели режим ЧП: были запрещены массовые мероприятия, приостановлена работа образовательных учреждений, ограничено движение транспорта. А 21 марта в Приднестровье выявили первые случаи коронавируса — у 60-летней жительницы Бендер и у 37-летнего мужчины из Рыбницы.

В начале апреля в офисе миссии ОБСЕ в Кишиневе встретились представители сферы здравоохранения Приднестровья и Молдавии и договорились координировать взаимодействие по противодействию коронавируса.

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Кишинев помогает открыть в Приднестровье лабораторию по диагностике, ограничений на ввоз в ПМР медикаментов нет, жители непризнанной республики могут свободно ездить на другой берег Днестра.

«У нас хорошее сотрудничество с администрацией Приднестровья. На прошлой неделе я несколько раз разговаривал по телефону с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, оперативно решаем все проблемы», — сказал Додон.

Кадр: Первый Приднестровский / YouTube

Казалось, борьба с пандемией может положительно повлиять на отношения Тирасполя и Кишинева, однако этого не произошло. Напротив, стороны пустились во взаимные претензии. Кишинев заявил, что у него нет реальной информации о ситуации в регионе, и потребовал срочно созвать переговоры в формате «5+2» (с участием России, Украины, ОБСЕ, Евросоюза и США).

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Кристина Лесник сообщила, что власти Приднестровья, закрыв границы, лишают 320 тысяч молдавских граждан доступа к лечению, «препятствуют мерам по спасению жизней».

Приднестровье, в свою очередь, обвинило Молдавию в том, что она блокирует доставку в республику лекарств, оборудования, других жизненно важных товаров, а также устроила «банковскую блокаду» впервые за 30 лет сотрудничества. Речь идет о том, что еще в конце февраля банки Молдовы перестали принимать платежи приднестровских предприятий с их счетов в приднестровских банках.