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Зеленский заявил о надежде в борьбе с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Зеленский заявил о надежде в борьбе с коронавирусом
Фото: пресс-служба Администрации президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты борьбы с коронавирусом вселяют надежду. Об этом во вторник, 19 мая, сообщается на сайте главы государства.
Зеленский отметил, что пандемия заставила «принимать новые решения и новые условия жизни», все страны «переосмыслили свои подходы».
«Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших и тех, кто выздоровел, вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Но это не значит, что мы должны небрежно относиться к коронавирусной инфекции», — подчеркнул Зеленский.
На совещании президенту сообщили, что за прошедшие сутки на Украине заразились 260 человек, выздоровели 356. По последним данным, в стране зафиксировано 18 876 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Наибольшее число инфицированных — в Черновицкой области (2742), Киеве (2359) и Киевской области (1245).
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал 22 июня в качестве предварительной даты окончания карантина.
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В мире , Владимир Зеленский
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