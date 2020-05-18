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Китай пообещал за два года выплатить 2 млрд долларов пострадавшим от коронавируса странам 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 54 минуты назад
Китай в течение двух лет предоставит помощь в 2 млрд долларов пострадавшим от коронавируса странам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
«С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19, Китай предоставит 2 млрд долларов в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся странах», — передает РИА «Новости» слова Си Цзиньпиня.
«Китай, всегда придерживаясь принципов открытости, прозрачности и ответственности, своевременно проинформировал ВОЗ и другие страны об эпидемиологической ситуации, без задержки опубликовал последовательность генов вируса», — передает ТАСС слова китайского лидера.
Выявлен новый симптом заражения коронавирусом
Напомним, президент США Дональд Трамп угрожает Китаю возобновлением торговой войны, которую в прошлом году неимоверными усилиями удалось приостановить. Возложение вины на Пекин за огромное количество смертей в Америке не только добавляет Трампу очков перед выборами, но и дает новый рычаг экономического давления на КНР.
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В мире , Азия , Видео , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , ВОЗ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Китай
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