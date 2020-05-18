Пока вы дома: Мишустин рассказал о снятии ограничений 

Дмитрий Песков рассказал о своем состоянии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков продолжает лечение после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил ТАСС.
Количество выявленных зараженных в РФ резко упало
Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 8926, до 290 678 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
Названо условие возвращения Москвы к "нормальному ритму"
Когда количество переболевших COVID-19 жителей и гостей столицы достигнет 60%, Москва вернется к нормальному ритму жизни, заявил «Российской газете» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Алексей Мазус.
Мишустин сделал заявление по ситуации с COVID-19 в РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал улучшение ситуации с распространением коронавируса в стране.
Эстония ввела запрет в отношении России
Власти Эстонии ввели запрет на полеты в страны с высоким риском заболевания коронавирусом, в том числе и в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
Из «коронавирусного» стационара сбежал пациент
В Улан-Удэ из инфекционного стационара сбежал несовершеннолетний пациент. Он был помещён в обсерватор в числе других прибывших в Бурятию из другого региона, сообщает портал «Ариг Ус онлайн».