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Пока вы дома: Мишустин рассказал о снятии ограничений 

Сергей Василенок 51 минуту назад

Дмитрий Песков рассказал о своем состоянии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков продолжает лечение после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил ТАСС.

Количество выявленных зараженных в РФ резко упало

Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 8926, до 290 678 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Названо условие возвращения Москвы к "нормальному ритму"

Когда количество переболевших COVID-19 жителей и гостей столицы достигнет 60%, Москва вернется к нормальному ритму жизни, заявил «Российской газете» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Алексей Мазус.

Мишустин сделал заявление по ситуации с COVID-19 в РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал улучшение ситуации с распространением коронавируса в стране.

Эстония ввела запрет в отношении России

Власти Эстонии ввели запрет на полеты в страны с высоким риском заболевания коронавирусом, в том числе и в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Из «коронавирусного» стационара сбежал пациент

В Улан-Удэ из инфекционного стационара сбежал несовершеннолетний пациент. Он был помещён в обсерватор в числе других прибывших в Бурятию из другого региона, сообщает портал «Ариг Ус онлайн».
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В мире , Видео , Алексей Мазус , Дмитрий Песков , Михаил Мишустин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , "Российская газета"
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