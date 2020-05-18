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МИД Китая назвал предварительную причину смерти посла в Израиле 

РИА Новости 2 часа назад
Названа причина смерти посла Китая в Израиле
Фото: РИА Новости
Причиной смерти посла КНР в Израиле, по предварительным данным, стали проблемы со здоровьем, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее израильские СМИ сообщили, что посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии. Сообщалось, что посол был найден в своей кровати и, вероятно, умер во сне, на его теле не были найдены признаки насилия.
Кроме того, сообщалось, что Китай направил специальную группу для проведения внутреннего расследования причин смерти дипломата и координации деятельности посольства.
"Посол Китая в Израиле Ду Вэй скончался 17 мая в Тель-Авиве. По предварительным данным, скончался неожиданно по причине проблем со здоровьем, точная причина смерти нуждается в дальнейшей проверке", — сообщил на брифинге Чжао Лицзянь.
Он выразил глубокие соболезнования в связи со смертью дипломата.
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В мире , МИД , Израиль , Китай
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