Названа причина смерти посла Китая в Израиле

Причиной смерти посла КНР Израиле , по предварительным данным, стали проблемы со здоровьем, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее израильские СМИ сообщили, что посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии. Сообщалось, что посол был найден в своей кровати и, вероятно, умер во сне, на его теле не были найдены признаки насилия.

Кроме того, сообщалось, что Китай направил специальную группу для проведения внутреннего расследования причин смерти дипломата и координации деятельности посольства.

"Посол Китая в Израиле Ду Вэй скончался 17 мая в Тель-Авиве. По предварительным данным, скончался неожиданно по причине проблем со здоровьем, точная причина смерти нуждается в дальнейшей проверке", — сообщил на брифинге Чжао Лицзянь.

Он выразил глубокие соболезнования в связи со смертью дипломата.