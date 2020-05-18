Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции произошли беспорядки из-за гибели мотоциклиста 

РИА Новости 2 часа назад
Во Франции устроили беспорядки из-за смерти мотоциклиста
Фото: РИА Новости
Полиция в парижском предместье Аржантей применила слезоточивый газ против групп молодежи, устроивших беспорядки из-за гибели мотоциклиста, предположительно, сбитого патрульной машиной, сообщает телеканал BFMTV.
Инцидент с 18-летним мотоциклистом произошел в ночь на воскресенье. Водитель не справился с управлением, врезался в столб и позднее скончался в больнице. По словам некоторых очевидцев, аварии предшествовало столкновение мотоцикла с полицейским автомобилем.
В ночь на понедельник в районе, где проживал погибший, начались беспорядки. Их участники ломали автобусные остановки и поджигали урны с мусором. Стражи порядка применили против вандалов слезоточивый газ. К полуночи обстановка стабилизировалась, но отряды полиции продолжают патрулировать район.
Прокуратура города Понтуаз, административного центра префектуры Валь-д'Уаз, ведет расследование обстоятельств гибели молодого человека.
Видео дня. Тодоренко спасает свою репутацию после скандала
Последние новости
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа Симоньян сравнила здравоохранение в России и США Симоньян сравнила здравоохранение в России и США Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк
В мире , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму приняли решение по летним лагерям
В Крыму приняли решение по летним лагерям
Предсказана российская атака на Украину
Предсказана российская атака на Украину
Зеленский мог надавить на Путина
Зеленский мог надавить на Путина
В Москве приостановили городские проекты
В Москве приостановили городские проекты
В России летальность от COVID-19 в 7,5 раза ниже…
В России летальность от COVID-19 в 7,5 раза ниже…
Видео
Опубликовано видео спасения людей из горящего авто
01:21
Опубликовано видео спасения людей из горящего авто
Происшествия
Опубликовано видео крушения военного самолета в Канаде
00:34
Опубликовано видео крушения военного самолета в Канаде
Происшествия
Опубликовано видео задержания похитивших мужчину рэкетиров
00:16
Опубликовано видео задержания похитивших мужчину рэкетиров
Происшествия
Появилось видео «коридора позора» в Бельгии
00:53
Появилось видео «коридора позора» в Бельгии
В мире
Появилось видео спасения жителя Зеленограда
01:00
Появилось видео спасения жителя Зеленограда
Происшествия
Дозаправка российских истребителей попала на видео
00:30
Дозаправка российских истребителей попала на видео
Армия
Новый памятник Петру Первому попал на видео
02:53
Новый памятник Петру Первому попал на видео
Общество
Опубликовано видео жалоб врачей по всей России
02:46
Опубликовано видео жалоб врачей по всей России
Общество
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение