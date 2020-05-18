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В Иране приняли закон о противодействии Израилю 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Иране приняли закон о противодействии Израилю
Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Парламент Ирана принял закон о противодействии Израилю, который предполагает создание виртуального посольства в Иерусалиме.
Депутаты в ходе открытой сессии парламента в понедельник согласились со всеми положениями закона о противодействии "враждебным действиям сионистского режима".
Депутаты, согласно иранским СМИ, обязали министерство иностранных дел создать виртуальное посольство Исламской Республики Иран в Иерусалиме в качестве столицы Палестины. Для этого ведомству дается полгода с момента ратификации закона.
Также от МИД Ирана требуется организовать "референдум" в Палестине (в Иране считают, что он поможет решить проблему региона).
Кроме того, положения утвержденного закона предполагают запрет на передвижение товаров Израиля через территорию Ирана, а также запрет на участие связанных с Израилем компаний в выставках. Парламентарии обязали правительство страны оказаться помощь другим государствам и народам в "освобождении" Иерусалима.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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В мире , МИД , Иерусалим , Израиль , Иран , Палестина
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