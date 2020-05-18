Зеленский выступил с обещанием мусульманам

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время намерен подписать указ, согласно которому мусульманские религиозные праздники Курбан-Байрам и Ураза-Байрам будут отмечаться на государственном уровне, сообщила в понедельник пресс-служба офиса украинского лидера.

По данным пресс-службы, Зеленский в понедельник провел встречу с представителями крымскотатарского народа и выразил соболезнования в связи с Днем памяти жертв депортации народов Крыма

"Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников", — говорится в сообщении.

Также на встрече президент Украины заявил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне и согласовал кандидатуру бывшего замминистра информационной политики Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Кроме того, Зеленский инициировал создание в офисе президента рабочей группы, в составе которой будут крымские татары, с целью решения проблемных вопросов крымскотатарского народа. По его словам, рабочая группа должна рассматривать правовые и экономические вопросы, которые беспокоят крымских татар. Он предложил в этой рабочей группе обсудить вопросы о выделении жилья в Херсонской области для переселенцев из Крыма.

Украинский президент на встрече добавил, что в Киеве планируют построить новую большую мечеть и ждет от крымских татар проект этой мечети. Также, по его словам, на границе Херсонской области и Крыма планируют построить большой хаб, чтобы люди, которые живут на полуострове "видели, как на Украине относятся к крымчанам и крымским татарам".

День памяти жертв депортации народов Крыма традиционно отмечается 18 мая. В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. После референдума 2014 года президент России издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.