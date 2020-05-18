В США рассказали о помощи России во время пандемии

Об этом рассказал глава Госдепартамента Майкл Помпео в интервью для Washington Examiner.

«Наш президент разговаривал с Путиным и решил оказать помощь России. Речь идет о тестах [на коронавирус] и аппаратах ИВЛ. Это оборудование уже в пути», — рассказал он.

Помпео подчеркнул, что в Белом доме рады оказать Москве помощь, и что страны неоднократно выручали друг друга в разных ситуациях.

В частности, Помпео отметил, что США и Россия оказывали друг другу поддержку в борьбе с терроризмом. Однако он добавил, что некоторые действия Москвы «все равно противоречат демократическим ценностям». Госсекретарь привел в пример действия России в Сирии, военный конфликт на востоке Украины и присоединение Крыма, которое считает незаконным (Москва такие обвинения отрицает).