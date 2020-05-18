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В США рассказали о поставках ИВЛ и тестов на коронавирус в Россию 

Lenta.ru 1 час назад
В США рассказали о помощи России во время пандемии
Фото: РИА Новости
Об этом рассказал глава Госдепартамента Майкл Помпео в интервью для Washington Examiner.
«Наш президент разговаривал с Путиным и решил оказать помощь России. Речь идет о тестах [на коронавирус] и аппаратах ИВЛ. Это оборудование уже в пути», — рассказал он.
Помпео подчеркнул, что в Белом доме рады оказать Москве помощь, и что страны неоднократно выручали друг друга в разных ситуациях.
В частности, Помпео отметил, что США и Россия оказывали друг другу поддержку в борьбе с терроризмом. Однако он добавил, что некоторые действия Москвы «все равно противоречат демократическим ценностям». Госсекретарь привел в пример действия России в Сирии, военный конфликт на востоке Украины и присоединение Крыма, которое считает незаконным (Москва такие обвинения отрицает).
7 мая президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились продолжить борьбу с пандемией и положительно оценили уже достигнутые результаты. Они посчитали, что странам важно поддерживать диалог: так они «могут многого добиться в сфере стратегической стабильности». Трамп пообещал Путину помочь России в борьбе с вирусом и направить туда партию медицинского оборудования.
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Комментарии 1
В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , Москва , США
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