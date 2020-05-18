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Британские врачи рассказали об опасениях за своё здоровье из-за пандемии 

News.ru 1 час назад
Британские врачи боятся за свое здоровье в пандемию
Фото: globallookpress.com
Почти половина медиков в Соединённом Королевстве, работающих в период пандемии коронавируса, опасается за своё здоровье. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Королевским колледжем врачей.
48% из 1582 респондентов поделились, что обеспокоены или очень обеспокоены своим здоровьем. Среди темнокожих врачей, медиков-азиатов и представителей этнических меньшинств этот показатель составляет 76%, отмечается в пресс-релизе.
Как писал NEWS.ru, в Великобритании жертвами коронавирусной инфекции стали 34 636 человек. Специалисты предупредили, что проживающие в стране темнокожие люди, этнические индийцы, бангладешцы и пакистанцы имеют гораздо больше шансов умереть от COVID-19, чем люди европейского происхождения.
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В мире , Великобритания
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