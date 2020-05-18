На Украине рассказали о стратегии «деоккупации» Крыма

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о разработанной Киевом так называемой стратегии "деоккупации" Крыма.
"Передо мной на столе лежит документ, который подготовили по моему поручению эксперты политического директората МИД. Это документ стратегического характера под условным названием "Стратегия деоккупации Крыма", — сказал он в опубликованном в понедельник интервью агентству РБК Украина.
Министр добавил, что стратегия после изучения будет доработана.
"После того, как мы его доработаем с учетом моих замечаний, мы проведем более широкие консультации и с другими органами власти, и с внешними экспертами, и с общественностью", — сказал глава МИД.
При этом он признал, что у него "нет ответа на вопрос, каким должен быть окончательный формат этого документа".
"Должен ли он остаться документом МИД, и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины)? Посмотрим", — добавил Кулеба.
В начале мая министр заявлял, что Киев разрабатывает концепцию возвращения Крыма под свой контроль и с этой целью намерен решить "несколько задач", однако они не были названы.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.