На Украине рассказали о стратегии «деоккупации» Крыма

"Передо мной на столе лежит документ, который подготовили по моему поручению эксперты политического директората МИД. Это документ стратегического характера под условным названием "Стратегия деоккупации Крыма", — сказал он в опубликованном в понедельник интервью агентству РБК Украина.

Министр добавил, что стратегия после изучения будет доработана.

"После того, как мы его доработаем с учетом моих замечаний, мы проведем более широкие консультации и с другими органами власти, и с внешними экспертами, и с общественностью", — сказал глава МИД.

При этом он признал, что у него "нет ответа на вопрос, каким должен быть окончательный формат этого документа".

"Должен ли он остаться документом МИД, и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины)? Посмотрим", — добавил Кулеба.

В начале мая министр заявлял, что Киев разрабатывает концепцию возвращения Крыма под свой контроль и с этой целью намерен решить "несколько задач", однако они не были названы.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.