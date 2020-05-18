Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В заксобрании Гонконга произошла потасовка 

РИА Новости 2 часа назад
В заксобрании Гонконга произошла потасовка
Фото: РИА Новости
Очередная потасовка произошла в Законодательном собрании Гонконга (LegCo) между членами двух противоборствующих партий, по меньшей мере 14 продемократических законодателей были выведены из зала заседаний, несколько человек пострадали, сообщают гонконгские СМИ.
Ранее подобная стычка произошла 8 мая из-за назначения проправительственного парламентария Чань Цзяньпо для председательства на выборах глава комитета по внутренним делам.
Как сообщает телерадиокорпорация Гонконга RTHK, в понедельник утром за 40 минут до начала заседания комитета Чань Цзяньпо уже сидел в кресле председателя, зал еще не был открыт для других парламентариев, сотрудники безопасности образовали кордон вокруг него. После начала заседания пандемократы собрались вокруг них с плакатами и криками, началась потасовка оппозиционеров с сотрудниками безопасности, через 10 минут встреча была приостановлена.
Как пишет газета South China Morning Post, 14 оппозиционеров были выведены из зала. По данным RTHK, одного пострадавшего сотрудника безопасности вынесли из зала на носилках.
В последние три недели комитет по внутренним делам, который изучает законопроекты до их передачи на рассмотрение закособрания и решает, когда они будут вынесены на финальное голосование, стал эпицентром противостояния оппозиции и пропекинских парламентариев.
Видео дня. Тодоренко спасает свою репутацию после скандала
Последние новости
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа Симоньян сравнила здравоохранение в России и США Симоньян сравнила здравоохранение в России и США Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк
Комментарии
В мире , Гонконг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп заявил о сильном сокращении числа заражений в США
Трамп заявил о сильном сокращении числа заражений в США
Богомолов превратил Собчак в старуху
Богомолов превратил Собчак в старуху
«Адский круг будет продолжаться»
«Адский круг будет продолжаться»
Названо условие возвращения Москвы к «нормальному ритму»
Названо условие возвращения Москвы к «нормальному ритму»
Житель Камчатки осуждён за призывы к убийству росгвардейцев
Житель Камчатки осуждён за призывы к убийству росгвардейцев
Видео
Опубликовано видео задержания похитивших мужчину рэкетиров
00:16
Опубликовано видео задержания похитивших мужчину рэкетиров
Происшествия
Появилось видео «коридора позора» в Бельгии
00:53
Появилось видео «коридора позора» в Бельгии
В мире
Появилось видео спасения жителя Зеленограда
01:00
Появилось видео спасения жителя Зеленограда
Происшествия
Дозаправка российских истребителей попала на видео
00:30
Дозаправка российских истребителей попала на видео
Армия
Новый памятник Петру Первому попал на видео
02:53
Новый памятник Петру Первому попал на видео
Общество
Опубликовано видео жалоб врачей по всей России
02:46
Опубликовано видео жалоб врачей по всей России
Общество
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
00:27
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение