В заксобрании Гонконга произошла потасовка 

Очередная потасовка произошла в Законодательном собрании Гонконга (LegCo) между членами двух противоборствующих партий, по меньшей мере 14 продемократических законодателей были выведены из зала заседаний, несколько человек пострадали, сообщают гонконгские СМИ.

Ранее подобная стычка произошла 8 мая из-за назначения проправительственного парламентария Чань Цзяньпо для председательства на выборах глава комитета по внутренним делам.

Как сообщает телерадиокорпорация Гонконга RTHK, в понедельник утром за 40 минут до начала заседания комитета Чань Цзяньпо уже сидел в кресле председателя, зал еще не был открыт для других парламентариев, сотрудники безопасности образовали кордон вокруг него. После начала заседания пандемократы собрались вокруг них с плакатами и криками, началась потасовка оппозиционеров с сотрудниками безопасности, через 10 минут встреча была приостановлена.

Как пишет газета South China Morning Post, 14 оппозиционеров были выведены из зала. По данным RTHK, одного пострадавшего сотрудника безопасности вынесли из зала на носилках.

В последние три недели комитет по внутренним делам, который изучает законопроекты до их передачи на рассмотрение закособрания и решает, когда они будут вынесены на финальное голосование, стал эпицентром противостояния оппозиции и пропекинских парламентариев.