Миллионы китайцев пострадали от новой вспышки коронавируса 

Власти китайской провинции Цзилинь ввели жесткий карантин после выявления 34 случаев заражения коронавирусом в регионе, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, под новый карантин попали 108 млн жителей провинции. В Цзилине закрыты школы, прекращено автобусное и железнодорожное сообщение. Полностью заблокированным оказался город Шулань. Граждане имеют право выходить из дома не чаще одного раза в два дня и не дольше чем на два часа для совершения покупок. Причем выходить может только один из членов семьи.
Bloomberg отмечает, что столь жесткая и быстрая реакция китайских властей говорит о страхе перед второй волной эпидемии, остановить которую китайцам удалось с большими экономическими и социальными издержками.
Как сообщал «Рамблер», новый вирус появился в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го коронавирус распространился по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 4,7 млн человек, число жертв эпидемии превысило 315 тысяч человек.