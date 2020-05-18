Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миллионы китайцев пострадали от новой вспышки коронавируса 

Вероника Полынина и ещё 25 6 минут назад
Власти китайской провинции Цзилинь ввели жесткий карантин после выявления 34 случаев заражения коронавирусом в регионе, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, под новый карантин попали 108 млн жителей провинции. В Цзилине закрыты школы, прекращено автобусное и железнодорожное сообщение. Полностью заблокированным оказался город Шулань. Граждане имеют право выходить из дома не чаще одного раза в два дня и не дольше чем на два часа для совершения покупок. Причем выходить может только один из членов семьи.
Bloomberg отмечает, что столь жесткая и быстрая реакция китайских властей говорит о страхе перед второй волной эпидемии, остановить которую китайцам удалось с большими экономическими и социальными издержками.
Как сообщал «Рамблер», новый вирус появился в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го коронавирус распространился по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 4,7 млн человек, число жертв эпидемии превысило 315 тысяч человек.
Комментарии 14
В мире , Видео , Другое , Григорий Березкин , ВОЗ , Bloomberg , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Xiaomi создала маску от коронавируса
Xiaomi создала маску от коронавируса
Патриарх Кирилл отстранил двух епископов
Патриарх Кирилл отстранил двух епископов
Антиснайпер раскрыл секреты спецназа
Антиснайпер раскрыл секреты спецназа
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Видео
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
00:49
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
00:43
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
00:22
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
00:59
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения людей из горящего авто
01:21
Опубликовано видео спасения людей из горящего авто
Происшествия
Миллионы китайцев пострадали от новой вспышки коронавируса
00:17
Миллионы китайцев пострадали от новой вспышки коронавируса
В мире Другое
Опубликовано видео крушения военного самолета в Канаде
00:34
Опубликовано видео крушения военного самолета в Канаде
Происшествия
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
01:59
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение