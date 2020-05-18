Миллионы китайцев пострадали от новой вспышки коронавируса 

Власти китайской провинции Цзилинь ввели жесткий карантин после выявления 34 случаев заражения коронавирусом в регионе, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, под новый карантин попали 108 млн жителей провинции. В Цзилине закрыты школы, прекращено автобусное и железнодорожное сообщение. Полностью заблокированным оказался город Шулань. Граждане имеют право выходить из дома не чаще одного раза в два дня и не дольше чем на два часа для совершения покупок. Причем выходить может только один из членов семьи.

Bloomberg отмечает, что столь жесткая и быстрая реакция китайских властей говорит о страхе перед второй волной эпидемии, остановить которую китайцам удалось с большими экономическими и социальными издержками.