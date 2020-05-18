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В США резко сократилось число заявок на получение грин-карт 

ИА Regnum и ещё 6 37 минут назад
В США резко сократилось число заявок на грин-карты
Фото: EPA
В Соединенных Штатах в результате пандемии коронавируса резко сократилось число заявок на получение грин-карт и гражданства, сообщает издание New York Times.
Так, выручка Службы гражданства и иммиграции США (USCIS), которая для финансирования своей работы полагается на сборы, взимаемые с заявителей, может сократиться на 60%.
Без дополнительных ассигнований, которые должен одобрить Конгресс США, USCIS не сможет функционировать в штатном режиме в ближайшие месяцы. Ведомство добивается дополнительных ассигнований в размере $1,2 млрд
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве закрылся офис USCIS. Функции московского офиса USCIS взяло на себя отделение ведомства в Афинах. Кроме этого, некоторые функции USCIS начало выполнять посольство Соединённых Штатов в Москве.
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