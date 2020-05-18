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Испанцы вышли протестовать и стучать по кастрюлям за снятие карантина 

Lenta.ru 1 час назад
Испанцы устроили кастрюльный протест
Фото: скриншот видео
В Мадриде, Испании, местные жители устроили кастрюльную акцию протеста против социалистического правительства главы кабмина Педро Санчеса и за скорейшее снятие карантина. Видеозапись опубликована в Telegram-канале РИА Новости.
Отмечается, что всего несколько сотен человек вышли на улицу Нуньес де Бальбоа, где живут в основном избиратели правой Народной партии и крайне правой VOX. На кадрах видно, что люди держат в руках кастрюли и стучат по ним половниками или ложками. Многие из участников акции надели флаги Испании как плащи.
В апреле в Испании продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса до 9 мая.
17 апреля стало известно, что власти Испании в мае 2020 года планируют представить концепцию безусловного базового дохода. Размер пособия пока не установлен, однако власти страны предварительно обсуждают цифру в 500 евро. Инициатива рассчитана на всех граждан, но прежде всего она должна улучшить положение испанцев, чьи доходы наиболее пострадали из-за пандемии коронавируса.
По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в Испании 230 698 тысяч случаев заражения коронавирусом. Страна занмает пятое место по этому показателю. Всего 27 563 человека умерли, еще 146,4 тысячи излечились от болезни.
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Комментарии 4
В мире , Педро Санчес , РИА Новости , Испания , Мадрид
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