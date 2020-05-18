Испанцы устроили кастрюльный протест

Мадриде, Испании , местные жители устроили кастрюльную акцию протеста против социалистического правительства главы кабмина Педро Санчеса и за скорейшее снятие карантина. Видеозапись опубликована в Telegram-канале РИА Новости.

Отмечается, что всего несколько сотен человек вышли на улицу Нуньес де Бальбоа, где живут в основном избиратели правой Народной партии и крайне правой VOX. На кадрах видно, что люди держат в руках кастрюли и стучат по ним половниками или ложками. Многие из участников акции надели флаги Испании как плащи.

В апреле в Испании продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса до 9 мая.

17 апреля стало известно, что власти Испании в мае 2020 года планируют представить концепцию безусловного базового дохода. Размер пособия пока не установлен, однако власти страны предварительно обсуждают цифру в 500 евро. Инициатива рассчитана на всех граждан, но прежде всего она должна улучшить положение испанцев, чьи доходы наиболее пострадали из-за пандемии коронавируса.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в Испании 230 698 тысяч случаев заражения коронавирусом. Страна занмает пятое место по этому показателю. Всего 27 563 человека умерли, еще 146,4 тысячи излечились от болезни.