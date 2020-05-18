США призвали Китай не мешать американским СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что попытка КНР вмешаться в деятельность американских СМИ в Гонконге может рассматриваться как вмешательство в его автономию и повлечь пересмотр США взгляда на соглашение с КНР по статусу Гонконга.

"Недавно мне стало известно, что китайское правительство пригрозило вмешаться в работу американских журналистов в Гонконге. Эти журналисты являются представителями свободной прессы, а не пропагандистскими кадрами, и их ценные репортажи информируют граждан Китая и весь мир", — заявил Помпео, его слова приводит пресс-служба госдепа.

"Любое решение, затрагивающее автономию и свободы Гонконга, гарантированные Китайско-Британской совместной декларацией и Основным законом, неизбежно повлияет на нашу оценку (соглашения) "Одна страна, две системы" и статуса этой территории", — подчеркнул он.