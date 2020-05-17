Украина создает новую политическую силу без Зеленского

"Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что местное самоуправление на сегодняшний день нужно защищать, нужно отстаивать интересы общин, и мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы смогли бы представить эту политическую силу", — сказал Кличко. По словам политика, она пока носит условное название "Партия мэров".

Мэр Днепра также подтвердил переговоры о создании новой политической силы.

"Я участвую в переговорах — в различных форматах, с различными участниками этих процессов", — отметил Филатов.

По его словам, на Украине около 30% избирателей разочаровались в существующих партиях и ищут какую-то альтернативу им.

"Партия местного самоуправления, не мэров, а партия, которая защищает права местного самоуправления", — охарактеризовал глава Днепра новый проект.

Новая партия может появиться перед выборами в местные органы власти, назначенными на 25 октября 2020 года.

Ранее звучавшие обещания

В то же время в марте Кличко анонсировал перезапуск созданной им партии "Удар", причем под тем же названием. Политик заявлял, что политическая сила намеревается принять участие в тех регионах, где у нее хорошие позиции.

Несколько лет Кличко был формальным лидером "Блока Петра Порошенко — Солидарности". Он возглавил его в 2015 году, когда "Удар" фактически прекратил свое существование, влившись в "БПП-Солидарность". В мае 2019 года "Солидарность" сменила название на "Европейскую солидарность" и избрала своим лидером уже непосредственно экс-президента Петра Порошенко.