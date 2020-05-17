Обама обрушился на Трампа

«Более всего эта пандемия полностью и окончательно сбросила занавес с представления о том, что множество ответственных лиц знают, что делают», — передает его слова RT.

Обама заявил, что многие «даже не делают вид, что осуществляют руководство».

При этом экс-президент США не назвал имя президента США Дональда Трампа. Fox News пишет, что нынешнее заявление Обамы стало последним признаком того, что он собирается играть все более активную роль на выборах.

Ранее Обама назвал политику Трампа по борьбе с COVID-19 «хаотичным бедствием».