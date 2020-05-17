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Обама резко раскритиковал администрацию Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Обама обрушился на Трампа
Фото: Reuters
Экс-президент США Барак Обама резко раскритиковал администрацию Дональда Трампа, заявив, что во время пандемии коронавируса большинство ответственных лиц не знают, что делают, и даже не пытаются создать видимость руководства, пишет Fox News.
«Более всего эта пандемия полностью и окончательно сбросила занавес с представления о том, что множество ответственных лиц знают, что делают», — передает его слова RT.
Обама заявил, что многие «даже не делают вид, что осуществляют руководство».
При этом экс-президент США не назвал имя президента США Дональда Трампа. Fox News пишет, что нынешнее заявление Обамы стало последним признаком того, что он собирается играть все более активную роль на выборах.
Ранее Обама назвал политику Трампа по борьбе с COVID-19 «хаотичным бедствием».
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В мире , Барак Обама , Дональд Трамп , Fox News , США
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