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СМИ сообщили о причинах смерти посла Китая в Израиле 

ТАСС 52 минуты назад
Раскрыта причина смерти посла Китая в Израиле
Фото: Reuters
Посол Китая в Израиле Ду Вэй, найденный в воскресенье утром мертвым в своей резиденции, умер из-за причин, связанных с состоянием здоровья. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Также отмечается, что причина смерти посла "требует дополнительной проверки и подтверждения".
Министерство иностранных дел выражает искренние соболезнования членам семьи дипломата, указывается в материале.
Как ранее сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИД Израиля, Ду Вэй был найден мертвым утром 17 мая в своей резиденции в городе Герцлия, расположенном к северу от Тель-Авива. Ему было 57 лет.
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В мире , Происшествия , МИД , Израиль , Китай
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