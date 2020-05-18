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Российский юморист резко отреагировал на вопрос, чей Крым 

Ura.Ru и ещё 12 31 минуту назад
Российский юморист резко отреагировал на вопрос, чей Крым
Фото: РИА Новости
Российский юморист Сергей Писаренко, который сейчас живет в Киеве, отказался обсуждать политику и принадлежность Крыма. Об этом он заявил украинскому журналисту и блогеру Сергею Иванову в интервью на youtube-канале ISLND TV.
«Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда», — ответил Писаренко на вопрос о принадлежности полуострова и завершил беседу.
До этого юморист отметил, что не собирается получать украинское гражданство.
Россиянин рассказал, что в Киеве русские и украинцы общаются друг с другом, несмотря на сложные отношения между странами, передают «Невские новости». Также Писаренко высказал надежду, что со временем жители двух государств смогут продолжить отношения без политического негатива.
Сейчас Писаренко не только живет, но и работает на Украине. В Киеве он снимается в местной юмористической программе «Дизель шоу». Родители и дочь юмориста остались в России.
До закрытия границ Писаренко регулярно приезжал на родину.
Ранее на Украине заявили, что для возвращения Крыма под контроль Киева необходимо международное давление на Россию и экономические санкции. Также отмечалось, что быстро решить вопрос принадлежности у украинских властей не получится.
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Комментарии
В мире , Крым наш , Сергей Иванов , Сергей Писаренко , Киев , Республика Крым
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