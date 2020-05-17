Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы не уснули: Мировой экономике предрекли полный коллапс 

Сергей Василенок 27 минут назад

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент Владимир Путин назвал Россию не только страной, но и целой цивилизацией.

Украине грозит новый Майдан

Зеленский будет свергнут, а в Киеве начнется очередной Майдан, если украинские власти решатся на выполнение Минских договоренностей. Так считает политолог Андрей Окара, передает URA.RU.

Мировой экономике предрекли полный коллапс

Мировую экономику в ближайшем будущем ждет коллапс, если правительства не дадут возможность возобновить работу всем, кто вынужденно прекратил деятельность из-за карантина, заявил РИА Новости венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк.

В число богатейших жителей Британии вошли россияне

В рейтинг самых богатых людей Британии вошли трое россиян. Это следует из Rich List 2020 газеты Sunday Times, опубликованного сегодня.

"Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша"

Instagram
Телеведущая Ксения Собчак записала видеообращение к президенту США Дональду Трампу. Она посоветовала ему уволить сотрудника Белого дома, который опубликовал в соцсетях сообщение об исключительной заслуге США в победе над нацизмом.

Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта

Экономист рассказал, будут ли банки замораживать вклады россиян и чем это грозит.

«Русские — безмозглые неряхи»

После медленного начала глобальной пандемии, охватившей все уголки планеты, заболеваемость в России резко подскочила. Всего за четыре недели страна поднялась с 20-го на второе место в мире.

Олимпийский чемпион обвинил «Первый канал» во лжи

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин предложил Первому каналу снять передачу о том, что он — человек-паук. Таким образом спортсмен осудил телевизионщиков за распространение ложной информации.

"Вели себя по-свински": крымчане расстроили Аксенова

Туристическая группа, вернувшаяся в Крым из Узбекистана, отказалась от помещения в обсерватор. Протестующие туристы хамили и вели себя непристойно. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

Пухляш из Little Big попал в список Forbes

Instagram
Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno (Пухляш) внесен в список Forbes.

«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»

В интернете появилось видео, снятое камерой на шлеме мотоциклистки, попавшей в ДТП на скорости 190 км в час. Авария случилась накануне в Адлере, сообщает «Сочи 24».
Комментарии
В мире , Видео , Андрей Окара , Сергей Аксенов , Алексей Ягудин , Ксения Собчак , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , Sunday Times , Forbes , РИА Ura.ru , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
Дочь Урганта показала фотографию без лифчика
Дочь Урганта показала фотографию без лифчика
Названы регионы, которые могут покинуть состав Украины
Названы регионы, которые могут покинуть состав Украины
«Руководство США не ведает, что творит»
«Руководство США не ведает, что творит»
Видео
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
00:27
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
01:12
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
01:00
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
В мире
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
00:15
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
Шоу-бизнес Другое
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
01:09
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
Происшествия
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
00:19
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение