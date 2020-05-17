Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент Владимир Путин назвал Россию не только страной, но и целой цивилизацией.
Украине грозит новый Майдан
Зеленский будет свергнут, а в Киеве начнется очередной Майдан, если украинские власти решатся на выполнение Минских договоренностей. Так считает политолог Андрей Окара, передает URA.RU.
Мировой экономике предрекли полный коллапс
Мировую экономику в ближайшем будущем ждет коллапс, если правительства не дадут возможность возобновить работу всем, кто вынужденно прекратил деятельность из-за карантина, заявил РИА Новости венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк.
В число богатейших жителей Британии вошли россияне
В рейтинг самых богатых людей Британии вошли трое россиян. Это следует из Rich List 2020 газеты Sunday Times, опубликованного сегодня.
"Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша"
Телеведущая Ксения Собчак записала видеообращение к президенту США Дональду Трампу. Она посоветовала ему уволить сотрудника Белого дома, который опубликовал в соцсетях сообщение об исключительной заслуге США в победе над нацизмом.
Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта
Экономист рассказал, будут ли банки замораживать вклады россиян и чем это грозит.
«Русские — безмозглые неряхи»
После медленного начала глобальной пандемии, охватившей все уголки планеты, заболеваемость в России резко подскочила. Всего за четыре недели страна поднялась с 20-го на второе место в мире.
Олимпийский чемпион обвинил «Первый канал» во лжи
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин предложил Первому каналу снять передачу о том, что он — человек-паук. Таким образом спортсмен осудил телевизионщиков за распространение ложной информации.
"Вели себя по-свински": крымчане расстроили Аксенова
Туристическая группа, вернувшаяся в Крым из Узбекистана, отказалась от помещения в обсерватор. Протестующие туристы хамили и вели себя непристойно. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости.
Пухляш из Little Big попал в список Forbes
Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno (Пухляш) внесен в список Forbes.
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
В интернете появилось видео, снятое камерой на шлеме мотоциклистки, попавшей в ДТП на скорости 190 км в час. Авария случилась накануне в Адлере, сообщает «Сочи 24».