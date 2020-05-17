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Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент Владимир Путин назвал Россию не только страной, но и целой цивилизацией

Украине грозит новый Майдан

Зеленский будет свергнут, а в Киеве начнется очередной Майдан, если украинские власти решатся на выполнение Минских договоренностей. Так считает политолог Андрей Окара , передает URA.RU.

Мировой экономике предрекли полный коллапс

Мировую экономику в ближайшем будущем ждет коллапс , если правительства не дадут возможность возобновить работу всем, кто вынужденно прекратил деятельность из-за карантина, заявил РИА Новости венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк.

В число богатейших жителей Британии вошли россияне

В рейтинг самых богатых людей Британии вошли трое россиян . Это следует из Rich List 2020 газеты Sunday Times, опубликованного сегодня.

"Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша"

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Телеведущая Ксения Собчак записала видеообращение к президенту США Дональду Трампу . Она посоветовала ему уволить сотрудника Белого дома, который опубликовал в соцсетях сообщение об исключительной заслуге США в победе над нацизмом.

Что будет с вкладами россиян: прогноз эксперта

Экономист рассказал , будут ли банки замораживать вклады россиян и чем это грозит.

«Русские — безмозглые неряхи»

После медленного начала глобальной пандемии, охватившей все уголки планеты, заболеваемость в России резко подскочила. Всего за четыре недели страна поднялась с 20-го на второе место в мире.

Олимпийский чемпион обвинил «Первый канал» во лжи

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин предложил Первому каналу снять передачу о том, что он — человек-паук. Таким образом спортсмен осудил телевизионщиков за распространение ложной информации.

"Вели себя по-свински": крымчане расстроили Аксенова

Туристическая группа, вернувшаяся в Крым из Узбекистана, отказалась от помещения в обсерватор. Протестующие туристы хамили и вели себя непристойно. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

Пухляш из Little Big попал в список Forbes

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Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno (Пухляш) внесен в список Forbes.

«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»