США предъявили Китаю новые обвинения

Власти Китая скрыли достоверную информацию о COVID-19 и позволили своим туристам распространить коронавирус по всему миру. Такое заявление сделал советник президента США Питер Наварро.

«Нулевой пациент появился в Ухане в ноябре. Китайцы, прикрываясь щитом Всемирной организации здравоохранения, два месяца скрывали вирус от всего мира, а затем отправили сотни тысяч китайцев на самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять его», — цитирует Наварро РБК.

Он добавил, что власти Китая могли предотвратить распространение инфекции и оставить ее в границах Уханя, однако не сделали этого.

В мае издание Associated Press со ссылкой на данные американской разведки написало, что власти Китая могли осознанно скрыть опасность коронавируса, чтобы успеть вовремя запастись медицинскими принадлежностями, которые нужны для лечения больных.