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США обвинили Китай в распространении коронавируса через туристов 

Ura.Ru 10 минут назад
США предъявили Китаю новые обвинения
Фото: © URA.RU
Власти Китая скрыли достоверную информацию о COVID-19 и позволили своим туристам распространить коронавирус по всему миру. Такое заявление сделал советник президента США Питер Наварро.
«Нулевой пациент появился в Ухане в ноябре. Китайцы, прикрываясь щитом Всемирной организации здравоохранения, два месяца скрывали вирус от всего мира, а затем отправили сотни тысяч китайцев на самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять его», — цитирует Наварро РБК.
Он добавил, что власти Китая могли предотвратить распространение инфекции и оставить ее в границах Уханя, однако не сделали этого.
В мае издание Associated Press со ссылкой на данные американской разведки написало, что власти Китая могли осознанно скрыть опасность коронавируса, чтобы успеть вовремя запастись медицинскими принадлежностями, которые нужны для лечения больных.
В сокрытии информации Китай обвинил и разведывательный союз «Пять глаз», объединяющий представителей спецслужб Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США. Американский сенатор Линдси Грэм предложил законопроект, который даст право американскому президенту Дональду Трампу ввести санкции в отношении КНР за COVID-19.
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В мире , США , Линдси Грэм , Дональд Трамп , ВОЗ , Китай
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