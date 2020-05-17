CША обратились к России

Госсекретарь США Майк Помпео оценил отношения с Россией и ее борьбу с COVID-19 в период коронавирусной пандемии.

Во время интервью изданию Washington Examiner Помпео задали вопрос: «Как вы оцениваете отношения США с Россией и действия Москвы во время вирусной пандемии?».

«Ну, они на деле боролись. Москва, в частности, продолжает борьбу с вирусом. Когда президент Трамп говорил с президентом Путиным, он решил оказать россиянам значительную помощь. Кое-какое оборудование для тестов, а также аппараты ИВЛ. Это оборудование уже в пути. Мы рады, что можем попытаться помочь им разобраться с этим вирусом», — сказал Помпео.

Он отметил, что «работал с русскими с того времени, когда был директором ЦРУ » и признал, что две страны могут находить точки взаимодействия и действовать сообща.

«Я тесно работал с ними по предотвращению планов террористов. Они помогли нам, спасли американские жизни, предоставив нам информацию. Мы помогли им предотвратить большой теракт, который должен был состояться в Санкт-Петербурге», — заявил Помпео.

После этого, видимо, чтобы не прослыть русофилом, Помпео перешел к критике России, упрекнув её в отсутствии демократии, а также обвинив в сирийском конфликте и вооруженном противостоянии ДНР и ЛНР с Киевом.

«Когда мы взаимодействуем с россиянами по этим вопросам, мы ясно говорим им о наших ожиданиях», — заявил госсекретарь.