Украинский экономист и политолог Олег Соскин заявил, что ситуация на Украине в ближайшие 15 лет будет катастрофической, так как США Евросоюз начнут решат собственные проблемы, возникшие из-за коронавируса, и помощи от них ждать не стоит. Об этом он рассказал в своем материале для «Главреда».

По словам Соскина, в 2020 году мировая экономика вошла в фазу депрессии и стагнации. Длится этот период будет 12-15 лет в зависимости от успешности экономики каждой страны, считает эксперт.

«Украина — по сути, уже банкрот. Она живет за счет внешних и внутренних заимствований. Денег в стране нет, экономика разрушена. Средний класс практически уничтожен, осталась кучка богатых людей и 90 процентов бедных», — заявил Соскин.

Он отметил, что расширенного финансирования от Международного валютного фонда не будет. Организация предоставит лишь небольшую программу кредитования stand by, чтобы Украина могла перекредитоваться, осуществить «горящие» выплаты и не объявлять дефолт. При этом во втором и третьем квартале Украине предстоят серьезные выплаты долгов, но денег на это нет.

«Украина — государство-лузер. Потому в нашей стране всё плохое, что только существует, будет происходить обязательно в ближайшие годы, причем в самых тяжелых патологических формах», — заявил Соскин.

По его мнению, среди прочего, страну ждет обрушение гривны, девальвация и «галопирующая инфляция».

«Венесуэла — это классический пример того, что ждет нас», — уверен эксперт.

Он предупредил, что в ноябре во время второй волны пандемии коронавирус снова придет на Украину, это также повлияет на экономическую ситуацию. Соскин допустил, что в итоге ситуация может дойти до «голодных бунтов».