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Украину назвали лузером и предрекли ужасы Венесуэлы 

Мария Иванова и ещё 17 1 час назад
«Украина — государство-лузер»
Фото: РИА Новости
Украинский экономист и политолог Олег Соскин заявил, что ситуация на Украине в ближайшие 15 лет будет катастрофической, так как США и Евросоюз начнут решат собственные проблемы, возникшие из-за коронавируса, и помощи от них ждать не стоит. Об этом он рассказал в своем материале для «Главреда».
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По словам Соскина, в 2020 году мировая экономика вошла в фазу депрессии и стагнации. Длится этот период будет 12-15 лет в зависимости от успешности экономики каждой страны, считает эксперт.
«Украина — по сути, уже банкрот. Она живет за счет внешних и внутренних заимствований. Денег в стране нет, экономика разрушена. Средний класс практически уничтожен, осталась кучка богатых людей и 90 процентов бедных», — заявил Соскин.
Он отметил, что расширенного финансирования от Международного валютного фонда не будет. Организация предоставит лишь небольшую программу кредитования stand by, чтобы Украина могла перекредитоваться, осуществить «горящие» выплаты и не объявлять дефолт. При этом во втором и третьем квартале Украине предстоят серьезные выплаты долгов, но денег на это нет.
«Украина — государство-лузер. Потому в нашей стране всё плохое, что только существует, будет происходить обязательно в ближайшие годы, причем в самых тяжелых патологических формах», — заявил Соскин.
По его мнению, среди прочего, страну ждет обрушение гривны, девальвация и «галопирующая инфляция».
«Венесуэла — это классический пример того, что ждет нас», — уверен эксперт.
Он предупредил, что в ноябре во время второй волны пандемии коронавирус снова придет на Украину, это также повлияет на экономическую ситуацию. Соскин допустил, что в итоге ситуация может дойти до «голодных бунтов».
Как сообщал «Рамблер», ранее Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 миллиарда евро поддержки во время пандемии. В Киеве заявили, что средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины.
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В мире , Ситуация в мире , Олег Соскин , ЕС , Международный валютный фонд , Еврокомиссия , Венесуэла , США
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