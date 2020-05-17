Бельгийские врачи устроили премьеру «коридор позора»

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране. Видео инцидента опубликовано на ютубе

Вильмес приехала в больницу "Сен-Пьер" в Брюсселе, чтобы обсудить с медперсоналом вопросы, связанные с борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

Как видно на кадрах, врачи выстроились по обе стороны дороги, по которой проехал кортеж премьера. По мере приближения машин они поочередно стали разворачиваться спиной в знак недовольства решениями властей и отношением к системе здравоохранения.

Как сообщает телеканал RTBF, в акции приняли участие около 120 сотрудников учреждения. В профсоюзе врачей рассказали, что персонал недоволен распоряжением, согласно которому обязательной становится сверхурочная работа. Кроме того, врачи жалуются на недостаточную финансовую поддержку в условиях пандемии.

"Политики постоянно отворачиваются от нас, когда мы просим о помощи", — сказала журналистам одна из медсестер, добавив, что больницы испытывают острую нехватку персонала.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев инфицирования, свыше 307 тысяч человек скончались.

В Бельгии общее число зараженных составляет 55 280 человек, умерли 9052 пациента. С 4 мая в стране началась поэтапная отмена ограничений. Специалисты подчеркивают, что в последние дни прирост по COVID-19 идет на спад, несмотря на ослабление карантинных мер.