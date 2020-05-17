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В Чехии оценили «яд из России» 

Майк Габриелян 38 минут назад
В Чехии оценили «яд из России»
Фото: TASS/EPA/Martin Divisek
Полиция и спецслужбы Чехии не имеют доказательств, что россиянин с дипломатическим паспортом якобы ввез в Чехию яд рицин, чтобы отравить местных политиков и отомстить им за Конева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека.
Ранее чешские СМИ опубликовали фейк, что в Прагу под видом дипломата якобы приехал российский агент, чтобы отравить трех местных политиков, связанных со сносом памятника маршалу Коневу. При этом они назвали фамилию настоящего дипломата.
Посольство России в Праге назвало эти фейковые домыслы «вопиющими и гнусными». Кроме того, сотруднику российской дипмиссии понадобилась охрана, поскольку в его адрес начали поступать угрозы.
Теперь с заявлением по чешскому ТВ выступил Ян Гамачек. Он сказал, что для высылки российского дипломата необходимы доказательства. Однако их нет.
«Вы можете его выслать в том случае, если имеете конкретные доказательства о том, что здесь что-то совершается. К сожалению, судя по тому, как всё это происходит, полиция или службы, вероятно, не имеют доказательств», — сказал Гамачек.
По его словам, российский дипломат ещё не имеет охраны, но переговоры об этом начались.
Вице-премьер также сообщил, что «утечка» в СМИ серьезно осложнила деятельность ряда ведомств, и призвал наказать виновного.
Ранее «Рамблер» сообщал, что дочь маршала Конева выступила против восстановления памятника.
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В мире , Ян Гамачек , Чехия
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