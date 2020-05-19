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В ЛНР от коронавируса умер главврач больницы 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
В ЛНР от коронавируса умер главврач больницы
Фото: mzlnr.su
Главный врач Луганской городской больницы №4 Алексей Навроцкий умер от коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Медик скончался 18 мая в возрасте 48 лет, проработав в системе здравоохранения 22 года. Главврач «первый стал на борьбу с COVID-19 и мужественно боролся до последнего», заявили в министерстве.
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