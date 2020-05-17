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СМИ: жену президента Албании задержали на акции против сноса театра 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Жену лидера Албании задержали на акции протеста
Фото: РИА Новости
Жену президента Албании Монику Кримади задержали в Тиране на акции протеста против разрушения одной из основных достопримечательностей столицы — Национального театра — сообщает издание Albanian Daily News.
В 2018 году премьер-министр страны Эди Рама принял решение о сносе построенного в 1939 городского достояния в связи со слишком большими расходами на его поддержание. Рама намеревался построить на месте памятника новый театр. Это вызвало недовольство жителей столицы, дороживших зданием.
Утром в воскресенье жители окружили театр, выступая против его сноса. В числе демонстрантов оказалась жена президента Албании, член парламента и лидер Социалистической партии Моника Кримади. Поддерживая протестующих, она обратилась к прокуратуре страны с призывом арестовать полицейских, действующих против граждан. Позднее несколько демонстрантов, включая Кримади, были задержаны. Оставшимся не удалось помешать осуществлению намерений властей, и ранним утром воскресенья здание театра было разрушено.
По данным газеты, Монику Кримади уже освободили. Ее супруг, президент страны Илир Мета, прокомментировал снос здания, назвав случившееся "непростительным преступлением".
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В мире , Генпрокуратура РФ , Ата-Мекен , Албания , Тирана
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