Германия и Франция подготовили план спасения Европы 

Все новости на карте

В нем говорится, что целью фонда является поддержка наиболее пострадавших секторов экономики и регионов за счет средств из бюджета ЕС в соответствии с европейскими приоритетами. При этом в первую очередь, должны быть направлены инвестиции на вопросы экологии и развития цифровых технологий.

Отмечается, что помощь фонда будет доступна в течение некоторого срока. Программа должна быть единогласно одобрена всеми странами Евросоюза.

По словам Меркель, совместный натиск Франции и Германии обеспечит единство внутри ЕС. Она добавила, что в нынешних условиях целостность объединения находится под угрозой, поскольку пандемия в разной степени оказала негативное влияние на государства-члены.