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Украина передала Грузии террориста «Исламского государства» 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Украина передала Грузии террориста ИГ
Фото: sssgeo/facebook.com
Власти Украины экстрадировали в Грузию Цезаря Тохосашвили по прозвищу Аль Бара Шишани. Он обвиняется в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).
На основе информации, добытой Службой госбезопасности Грузии и межведомственного сотрудничества, Служба безопасности Украины задержала Тохосашвили в Киеве 12 ноября 2019 года по обвинению в участии в террористической организации, — говорится в сообщении пресс-службы Службы Госбезопасности Грузии (СГБ).
По данным грузинских спецслужб, мужчина уехал в Сирию в 2015 году, где примкнул к террористам. Следствие считает, что он связан с Тарханом Батирашвили (Абу Умар аш-Шишани), которого называют военным министром «Исламского государства».
NEWS.ru писал, что в Сирии боевики «Исламского государства» сбежали из тюрьмы в провинции Хасеке. Она находилась под контролем арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF).
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Комментарии
В мире , СБУ , Исламское государство , Грузия
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