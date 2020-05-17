«Украина доедает советское добро»

В начале независимости, когда началась приватизация, вожди пугали простой народ словом «реституция». Мол, придут поляки или венгры, и выселят вас, дорогие украинцы, из ваших квартир. Поэтому берите скорее ордера и оформляйте их, ну и нам не мешайте делать то же самое с заводами и шахтами. Так и власть, и общество пришли (что интересно — практически молча, без всяких дискуссий) к консенсусу. Он заключался в том, что все начинается с чистого листа. Украина — наследница УССР, в которой все блага и были созданы. Поэтому все граждане бывшей УССР получают тот кусок имущества «республики», до которого смогут дотянуться.

Идея, следует признать, остроумная и обоснованная. Она жива и по сей день, подкрепленная специфическими представлениями о суверенитете. Но за все надо платить — поэтому у нас до сих пор боятся Сороса, боятся, что кнессет Израиля скупит все черноземы и так далее. В этом нет ничего удивительного, потому что нельзя жить с двумя противоположными идеями в одной голове, это называется шизофрения. Нельзя начинать свою независимость из ленинской комнаты и получить на выходе «как в Европе». Так не бывает.

У нас существует специфическое отношение к общему имуществу как к ничейному. Которое можно либо сломать или поджечь, или «забрать, чтобы никто не украл». Кажется, реституции все-таки не будет, поэтому можно уже выключать дурачка. Потому что процесс «доедания» «советского» добра превращается в маразм. Уже даже есть свежие примеры в «самом европейском городе Украины» — Львове

Из советских фильмов нам известно, что до Октябрьской революции эксплуататоры жили во дворцах, а простые люди были лишены элементарных вещей — школ, больниц, учреждений культуры. И только с приходом к власти большевиков добрые пионеры повесили злых помещиков, а в их усадьбах обустроили библиотеки, детские сады и санатории.

С получением независимости мы поняли, что это неправда, что пионеры не были такими добрыми. И вообще это варварство — превращать дворец в Подгорцах в противотуберкулезный профилакторий. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы старые «дворцы» продать, потому что больницы должны выглядеть как больницы. Быть современными, просторными, оборудованными.

И в этом, пожалуй, и заключается логическая ловушка, в которой живет большинство населения. Которой (большинству) даже невдомек, что многие больницы, школы, детские сады — это не бывшие барские имения. Эти сооружения, доведенные «до ручки» крепкими хозяйственниками, начиная от Союза и вплоть до наших дней, с самого начала строились для общественных нужд. Преимущественно теми же эксплуататорами.

Например, больницу на Кульпарковской, 95, которую никак не «оптимизируют» современные патриоты, построили проклятые оккупанты именно как заведение для душевно больных во второй половине XIX века. А освободители только дооборудовали и продолжили использовать по назначению.

Название села Заклад возле городка Николаев (куда хотели перерегистрировать больницу на Кульпарковской) происходит от «Благотворительного заведения-института для сирот и убогих» графа Станислава Скарбка (того самого, который построил театр имени Марии Заньковецкой).

Корпуса медицинского университета имени Даниила Галицкого на Пекарской построены в конце XIX века как помещения для медицинского отдела Львовского университета.

И даже еще одна мечта всех оптимизаторов — областная клиническая больница, хоть и предусматривалась как коллегия, почти всю свою историю, начиная с конца XVIII века, была больницей.

Да. Оказывается, общественные объекты могут выглядеть как дворцы. Не везде, получается, жили враги украинского народа (они же до недавнего времени — эксплуататоры трудового класса). Некоторые больницы работали при Австрии, при Польше, при СССР и даже во времена гитлеровской оккупации. Но теперь они могут не пережить процесс наполнения областного бюджета развития украинскими патриотами. Исходя из этой перспективы идеи «передать неприспособленные помещения эффективным менеджерам», чтобы не тянуть в светлое будущее «советское» наследие выглядят не такими уж и убедительными. А вот появление практики, когда коллективный орган, укомплектованный членами какой-либо партии или партий, руководит народным имуществом — это и есть атавизм, остаток совка. Особенно, когда «общее» значит «ничейное», которое в наших условиях превращается в «можно продать». Даже если все его члены носят вышиванки.

Конечно, патриотам это безразлично. Во-первых, они преимущественно не местные. Во-вторых, их дети, скорее всего, будут учиться за границей, а работать, в худшем случае, в Киеве.

Существует же множество сел, в которых уже нет ни колхоза, ни бывшего барского имения, ни даже досоветского названия. И ничего, живут как-то люди.

P. S. : И правильно делают те, кто не накапливает земных богатств «на своей, Богом данной земле» — ведь неизвестно, когда будет следующий большой передел и на каких условиях.