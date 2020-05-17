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Китайский вирусолог рассказал, как скрывались данные о зараженных в начале пандемии 

Экспресс газета 1 час назад
Китайский вирусолог: власти скрывали данные о COVID–19
Фото: РИА Новости
Старший медицинский советник правительства Китая Чжун Наньшань раскрыл информацию о сокрытии данных зараженных в начале пандемии.
Врач сообщил уханьским властям о том, что новый вирус передается от человека к человеку в середине января. Однако они решили сокрыть информацию, заявив, что ситуация контролируемая.
«В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас заражается большее количество людей», — сказал вирусолог.
Он заподозрил, что власти занижают количество заболевших тогда, когда десять дней цифра — 41 человек — не менялась, а информация об инфицированных приходила из-за рубежа.
Тогда вирусолог надавил на местные власти. Они признались, что по состоянию на 20 января общее число случаев COVID-19 в Ухане достигло 198 человек, трое скончались.
Уже с 23 января все информация, поставляемая во вне, уверен вирусолог, была верная. Власти поняли свои ошибки и извлекли урок ранее, когда скрывали данные о атипичной пневмонии несколько месяцев подряд.
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