Китайский вирусолог: власти скрывали данные о COVID–19

Старший медицинский советник правительства Китая Чжун Наньшань раскрыл информацию о сокрытии данных зараженных в начале пандемии.

Врач сообщил уханьским властям о том, что новый вирус передается от человека к человеку в середине января. Однако они решили сокрыть информацию, заявив, что ситуация контролируемая.

«В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас заражается большее количество людей», — сказал вирусолог.

Он заподозрил, что власти занижают количество заболевших тогда, когда десять дней цифра — 41 человек — не менялась, а информация об инфицированных приходила из-за рубежа.

Тогда вирусолог надавил на местные власти. Они признались, что по состоянию на 20 января общее число случаев COVID-19 в Ухане достигло 198 человек, трое скончались.

Уже с 23 января все информация, поставляемая во вне, уверен вирусолог, была верная. Власти поняли свои ошибки и извлекли урок ранее, когда скрывали данные о атипичной пневмонии несколько месяцев подряд.