Трамп анонсировал «важное объявление» о вакцине от COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время сделает "важное объвление" по поводу разработки вакцины от коронавируса американскими учеными, сообщает РИА "Новости".

"Сегодня был очень важный день терапевтически касательно лекарств и вакцины. Кое-какие важные объявления будут сделаны", — сказал президент.

Он не пояснил о чем идет речь, однако отметил, что в связи с ранее сделанными им заявлениями "рынок почти на тысячу пунктов поднялся".

Ранее американская биотехнологическая компания Moderna сообщила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса заканчивается с позитивными результатами.