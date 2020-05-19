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Трамп анонсировал «важное объявление» о вакцине от коронавируса 

Газета.Ru и ещё 36 36 минут назад
Трамп анонсировал «важное объявление» о вакцине от COVID-19
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время сделает "важное объвление" по поводу разработки вакцины от коронавируса американскими учеными, сообщает РИА "Новости".
"Сегодня был очень важный день терапевтически касательно лекарств и вакцины. Кое-какие важные объявления будут сделаны", — сказал президент.
Он не пояснил о чем идет речь, однако отметил, что в связи с ранее сделанными им заявлениями "рынок почти на тысячу пунктов поднялся".
Ранее американская биотехнологическая компания Moderna сообщила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса заканчивается с позитивными результатами.
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В мире , Дональд Трамп , РИА Новости , США
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