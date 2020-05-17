Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев обратился к международному сообществу по поводу крымских татар 

РИА Новости Крым 30 минут назад
Киев обратился к международному сообществу с просьбой
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины обратилось к международному сообществу с просьбой обратить внимание на "репрессии", которые якобы уже шестой год подряд осуществляются в Крыму. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
"В Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинского и крымскотатарского национального сообщества. Убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения, безосновательные аресты и обыски, запугивания. В настоящее время более ста украинских граждан удерживаются по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, большинство из них являются крымскими татарами", — сказано в заявлении.
Как утверждают в украинском МИД, в Донбассе ситуация "еще ужаснее, чем в Крыму".
По словам авторов документа, "расстрелы и убийства украинских военнопленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения" стали там "обычным явлением".
"Призываем все международное сообщество обратить особое внимание на массовые и системные репрессии, которые уже шестой год подряд происходят на оккупированных Россией украинских территориях, и принять все меры, чтобы положить конец этому ужасному явлению", — заявили в ведомстве.
Видео дня. Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме
РИА Новости Крым: последние новости
Зеленский меняет стратегию по Донбассу – заявление депутата Рады Зеленский меняет стратегию по Донбассу – заявление депутата Рады В Крыму оценили последствия санкций Украины для науки В Крыму оценили последствия санкций Украины для науки "Никогда не поменяем решения": что крымские татары ответили послу США "Никогда не поменяем решения": что крымские татары ответили послу США
Комментарии 20
В мире , МИД , Киев , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт способ «разогнать» смартфон
Раскрыт способ «разогнать» смартфон
Умерла режиссер «Утреннего шоу»
Умерла режиссер «Утреннего шоу»
Россиянам разъяснили основания для штрафов
Россиянам разъяснили основания для штрафов
«Безумие»: В РФ отреагировали на новое решение Украины
«Безумие»: В РФ отреагировали на новое решение Украины
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
Видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
01:12
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
00:41
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
«Ты напиваешься и бьешь женщин»: Тарасова осудила Башарова
01:39
«Ты напиваешься и бьешь женщин»: Тарасова осудила Башарова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение