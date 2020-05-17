Киев обратился к международному сообществу с просьбой

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Министерство иностранных дел Украины обратилось к международному сообществу с просьбой обратить внимание на "репрессии", которые якобы уже шестой год подряд осуществляются в Крыму . Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства

"В Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинского и крымскотатарского национального сообщества. Убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения, безосновательные аресты и обыски, запугивания. В настоящее время более ста украинских граждан удерживаются по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, большинство из них являются крымскими татарами", — сказано в заявлении.

Как утверждают в украинском МИД, в Донбассе ситуация "еще ужаснее, чем в Крыму".

По словам авторов документа, "расстрелы и убийства украинских военнопленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения" стали там "обычным явлением".