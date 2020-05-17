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Из-за плана Зеленского по Донбассу Украине грозит новый Майдан 

Ura.Ru 33 минуты назад
Если украинская власть решится на выполнение Минских договоренностей, то в Киеве может повториться Майдан, а президента Украины Владимира Зеленского свергнут. Такое мнение URA.RU высказал политолог Андрей Окара, комментируя заявление депутата от парламентской партии «Слуга народа» Марины Бардиной о том, что Украина собирается менять подход в решении вопросов по Донбассу.
«Какое-то серьезное изменение отношения Киева к Минским соглашениям предполагает то, что власть готова пойти на выборы, а потом на передачу границы [с Россией украинским властям], а не наоборот. Пойти на закрепление особого статуса Донбасса в Конституции. В украинских условиях это все может привести к очень серьезным последствиям вплоть до Майдана, свержения Зеленского и так далее», — сказал собеседник агентства.
По словам политолога, глава Украины понимает, что такой вариант развития событий имеет место, поэтому власть продолжит игнорировать Минские договоренности. «Мы видим, что каждый шаг, каждая инновация обладает очень серьезным сопротивлением в [украинском] обществе», — объяснил Окара.
С этой позицией согласен политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Сейчас максимум, что наиболее вероятно, это отказ в продолжении переговоров. Формально они не будут говорить, что отказываются от Минска (Минских соглашений — прим.ред.), а на самом деле будут готовить завершение военных действий», — сказал URA.RU эксперт.
Ранее власти Украины не стали закреплять особый статус Донбасса в Конституции. В офисе Зеленского также отметили, что проведение местных выборов в Донбассе будет возможно только после передачи украинским властям контроля на границе с Россией. Таким образом, Киев снова ушел от выполнения Минских соглашений.
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В мире , Видео , Михаил Погребинский , Андрей Окара , Владимир Зеленский , Киев
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